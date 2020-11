'En tiempo de virus, no olvides las bacterias', nueva campaña sobre uso de antibióticos de los estudiantes de la CEU UCH

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de Ciencias de la Salud y de la Comunicación del equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia inician este miércoles su cuarta campaña divulgativa sobre el buen uso de los antibióticos entre la población que, en esta ocasión lleva el lema de 'En tiempo de virus, no olvides las bacterias'.

La acción, puesta en marcha con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, del 18 al 24 de noviembre, tiene el objetivo de "concienciar, especialmente a los más jóvenes, sobre cómo contribuir a frenar el aumento de las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos, que constituyen un reto de salud global".

Según destaca la responsable del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología de la CEU UCH, "en un momento marcado por la preocupación social en torno a un virus que ha causado más de un millón de muertes en el mundo, es necesario también recordar que las muertes por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos podrían alcanzar los 10 millones cada año en 2050, diez veces más, si no hacemos un buen uso de estos medicamentos para que sigan preservando su efectividad".

Mediante vídeos en YouTube e infografías e historias en sus perfiles en Instagram (@swiceu) y Twitter (@SWICEU1), el equipo SWICEU difundirá*entre la población en general, a lo largo de toda la semana y en más de veinte idiomas, sus diez consejos básicos sobre el uso correcto de los antibióticos para contribuir a preservar su eficacia frente a las infecciones bacterianas.

También compartirán el vídeo de un experimento social que han realizado entre estudiantes de la CEU UCH para conocer su nivel de información y concienciación sobre este problema de salud global. Un tema sobre el que plantearán también un 'quiz' o reto en línea, formulando preguntas en la plataforma lúdica Kahoot.

PREMIOS INTERNACIONALES

La labor divulgativa del equipo de la CEU UCH ha sido premiada en los últimos dos años por las redes universitarias internacionales dedicadas a este proyecto: Small World Initiative (SWI), creada por la Universidad de Yale, y Tiny Earth, con sede en la Universidad de Wisconsin.

En 2018, la campaña del equipo SWICEU fue premiada por la red SWI, que reúne a 200 universidades de una docena de países, como la mejor acción presentada en el 3rd Annual 'Do Something About Antibiotics' Challenge, junto a la University of California-Irvine y el Ethel Walker School de Simbury, en Connecticut.

Y en 2019, el equipo de la CEU UCH ha recibido tres premios por su labor de concienciación en la red internacional universitaria Tiny Earth, siendo la única universidad europea galardonada por esta red, que reúne a centros de 16 países y a más de 10.000 estudiantes en la búsqueda de nuevos antibióticos frente al aumento de las resistencias bacterianas. En ambas redes internacionales, SWICEU ha sido el primer equipo en incorporar a estudiantes de Comunicación, junto a los de Salud, para concienciar sobre el uso correcto de los antibióticos.

También el pasado año, el equipo de la CEU UCH recibió el premio PRAN-SEM-SWI en la Jornada organizada en Madrid por el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), en colaboración con la Sociedad Española de Microbiología (SEM), con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el 18 de noviembre. Y este curso, el proyecto del equipo SWICEU 'En busca de nuevos Fleming' ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria competitiva de Ayudas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), que financiará sus soportes lúdicos y de gamificación para concienciar sobre el buen uso de los antibióticos entre los preuniversitarios, mediante juegos de cartas, de mesa, scape rooms*y guías para crear "microhistorias con microbios".

El equipo SWICEU planifica ya para el mes de febrero, y por cuarto año consecutivo, los experimentos reales para involucrar a jóvenes de Secundaria y Bachillerato valencianos en la búsqueda en el medio natural de nuevos microorganismos con potencial capacidad antibiótica.

"Este año las condiciones de la pandemia nos obligarán a desdoblar los grupos de estudiantes para trabajar con menos alumnos en el laboratorio, con mayor distancia, mascarillas y todas las medidas de seguridad. Así podremos llevar a cabo los experimentos con los colegios que han decidido continuar en el proyecto, en este año tan complicado: American School of Valencia, Santa María del Puig, San Pedro Pascual y Edelweiss", destaca la catedrática de Microbiología la CEU UCH, Teresa Pérez Gracia.

Según la directora del proyecto, el objetivo del equipo SWICEU es formar a los 'Fleming del futuro', promoviendo el interés por la investigación científica para el hallazgo de nuevos antibióticos, a través de experimentos reales, y convirtiendo a los más jóvenes en divulgadores del buen uso de estos fármacos para que mantengan su eficacia terapéutica.

"Tratamos de acercarles los conceptos fundamentales de la Microbiología que están relacionados con este reto de salud para la humanidad que suponen las bacterias multirresistentes a los antibióticos, de un modo comprensible y motivador", añade Teresa Pérez.