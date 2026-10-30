Tiendas del centro de València protegen escaparates ante posibles disturbios y valoran adelantar su cierre este sábado

Una de los establecimientos con elementos de protección. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comercios del centro de València están instalando durante la mañana de este viernes paneles protectores en sus escaparates, estudian si abrirán sus puertas este sábado o si adelantan su horario de cierre y se mantienen en contacto con las autoridades ante la "incertidumbre" de que puedan producirse disturbios y saqueos como los ocurridos en otras ciudades.

Así lo han explicado a Europa Press trabajadores de algunos de los establecimientos que han estado reforzando la seguridad de sus cristales antes las convocatorias y amenazas que se han difundido en redes sociales por parte de la red Blocus que llaman a realizar saqueos este sábado, 31 de octubre. Hasta el momento, en la provincia de Valencia han sido detenidos dos jóvenes: un menor de 17 años como presunto creador de los canales de comunicación "Blocus Vlc" y otro varón de 18 años por supuestamente instigar a lanzar cócteles molotov.

"Estamos preocupados, no tanto por la tienda, sino también por la sociedad, por las personas y, sobre todo, por los jóvenes que son los que están haciendo este llamamiento, y viendo también un poco la cara del futuro que nos depara y el descontento que hay en la sociedad con todas estas revueltas y todos estos problemas que se busca politizar y usar para beneficio", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, Juan Diego, trabajador en una de las tiendas de la calle Colón.

Este empleado ha detallado que "seguramente" la empresa en la que trabaja esté abierta solo hasta las 16.30 horas para "evitar cualquier tipo de conflicto o problema que pueda suceder dentro y fuera de la tienda para el transporte de mis compañeros". Además, ha destacado que el jefe de este establecimiento ha llamado para que instalen una calla que proteja el cristal .

También ha explicado que agentes de la Policía estuvieron en la tienda hace unos días, tomando datos y dando instrucciones a la plantilla y los gerentes por "precaución" para que contacten si necesidan ayuda.

Así, Juan Diego describe que en este local afrontan el fin de semana con "un poco de tranquilidad" porque en la tienda se han "intentado mover bastante bien bien" y establecer medidas. "Pero también sentimos esa preocupación tanto por las personas que pueden llegar a involucrarse en todos estos movimientos, revueltas y problemas que hay, como también por la afinidad que tienen a querer saquear, hurtar y llevar todo de la manera más fácil posible", ha insistido.

El joven ha destacado que lo "primordial" es la "protección y seguridad de los trabajadores. "Lo material no tiene ningún tipo de valor frente a la vida de mis compañeros y de los clientes porque, como se ha visto también en Francia, Italia o Bélgica, muchas tiendas han tenido que mantenerse cerradas para evitar que haya confrontaciones entre manifestantes y personas de la calle que al final no tienen absolutamente nada que ver, que sí que son conscientes de lo mal que se está haciendo en el mundo pero que me alegra que no recurran a eso".

Este trabajador ha lamentado que los jóvenes recurran a la violencia "por un afán de diversión" y como "algo recreativo que los lucre de forma vacía", al tiempo que ha abogado por que se les enseñe desde casa que "al final los medios para conseguir las cosas que tú quieres no son haciéndolo de la manera fácil, sino trabajando y con el esfuerzo duro".

Una trabajadora de otra tienda de la calle Colón ha lamentado que la plantilla de este establecimiento siente "un poco de incertidumbre" porque en esta reconocida empresa no les han dado detallado si cerrarán sus puertas antes, como sí le consta que han decidido en en otros comercios de los alrededores.

"Nos acabamos de enterar de que nos cierran los escaparates y sí que nos han dado indicaciones de cómo actuar en caso de que tengamos que cerrar la tienda e irnos", ha puntualizado. "Pensamos que, al saberlo ya antes (la convocatoria), habrá más policía, más control y no van a entrar en las tiendas, pero sí sentimos inseguridad e incertidumbre", ha agregado.

La trabajadora ha apuntado que su empresa está en contacto con la Policía Nacional y que algunos agentes han estado en el establecimiento para avisar de la situación. "Nos han pedido que los responsable estén a mano en la entrada por si pasa algo, comunicarlo, encerrarnos o irnos, pero nos vamos enterando porque nos vamos comunicando entre tiendas, pero de momento nada" de indicaciones por parte de la firma.

EL PEQUEÑO COMERCIO PIDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD

El presidente de la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), Rafael Torres, ha indicado que los comerciantes valencianos están "muy preocupados por los mensajes que circulan en redes de cara a este fin de semana".

"Hablan de posibles ataques a establecimientos y altercados, y tememos que puedan repetirse situaciones como las que hemos visto en ciudades como Barcelona o Bilbao. Estamos tomando precauciones y siguiendo las recomendaciones de la Policía. Pedimos que se garantice la seguridad de comerciantes, trabajadores y clientes. La prioridad es proteger a las personas y evitar daños", ha asegurado en declaraciones remitidas a Europa Press.