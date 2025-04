Tile of Spain contará con una instalación en la Semana del Diseño de Milán que homenajeará a los voluntarios de la dana

CASTELLÓ 4 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Tile of Spain contará de nuevo con una instalación efímera en el Fuorisalone que se celebra durante la semana más importante en el mundo del diseño a nivel mundial en Milán. La instalación matérico-luminosa titulada 'The light in the darkness', diseñada por el estudio valenciano Viruta Lab, rendirá homenaje a la actuación de los voluntarios que acudieron a los municipios valencianos afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

La instalación da forma tangible a la luz que surgió espontáneamente en medio de la oscuridad de aquel día, y es ejecutada como una composición central de planta rectangular -10 x 1,90 metros- transitable y visible desde los cuatro lados. El espacio se articula en torno a 18 tótems escultóricos compuestos por volúmenes superpuestos revestidos con cerámica de diferentes marcas pertenecientes a Tile of Spain: Apavisa, Arcana, Azteca, Cevica, Colorker, Cristacer, Decocer, Dune, El Barco, Gayafores, Natucer, Pamesa, ITT, Tau, Undefasa, Venux, Vives y Wow, según ha inforamado ASCER en un comunicado.

La paleta de colores de las baldosas cerámicas está dominada por tonos terrosos que recuerdan la arcilla y el barro que cubrieron los municipios afectados. Estos tótems están pensados como candelabros a tamaño humano que proyectan puntos de luz sobre la superficie, creando contrastes de luz y penumbra sobre una superficie que evoca el agua y refuerzan la simetría visual. Esta reinterpretación del material cerámico propone una nueva forma de exponer el producto, dándole sentido a través de una variedad de tamaños, texturas y colores.

Esta participación forma parte del Plan promocional del azulejo español en Italia, cofinanciado por ICEX España Exportaciones e Inversiones y ASCER, y gestionada en destino por la Oficina Económica y Comercial de España en Milán.

Con motivo de esta participación en el Fuori Salone, se ha diseñado un catálogo digital online, mobile first, accesible desde la web promocional tileofspain.com que recoge los datos de contacto de las empresas participantes y los diseños presentados.

La instalación The light in the darkness se enmarca en el espacio que la revista INTERNI tiene en la Università degli Studi di Milano, más conocida como La Statale, y que forma parte del amplio abanico de espacios expositivos programados en paralelo a la semana del diseño de Milán.

La cerámica española ocupará también otros espacios del Fuorisalone de Milán como en la iniciativa del 'Appartamento Spagnolo', organizado por ICEX junto con la revista Elle Decor Italia con la colaboración del estudio de arquitectura Calvi Brambilla Studio en el histórico Palazzo Castiglioni, con productos de Porcelanosa, u otras actividades como las exposiciones 'The Mind' de Living Ceramics, o 'The Poetics of Bonds' de Porcelanosa.