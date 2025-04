Tino Calero, nuevo secretario general de UGT PV: "No daremos ni un paso atrás en la defensa de la justicia social"

Subraya que el papel constitucional de los sindicatos merece "reconocimiento, respeto y una compensación justa"

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT PV ha proclamado este viernes como nuevo secretario general a Tino Calero durante la clausura de su X Congreso Nacional, en la que ha trazado la hoja de ruta del sindicato para los próximos cuatro años. "No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores ni en la defensa de la justicia social", ha asegurado.

El sindicato ha concluido este viernes, tras dos jornadas, un congreso en el que el hasta ahora dirigente de la organización, Ismael Sáez, ha cedido el testigo a Calero, que ocupaba la Secretaría de Organización. La candidatura ha recibido el apoyo del 93,33 % del total de los 196 votos emitidos por los delegados del sindicato.

Calero ha estado arropado en el acto por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; su predecesor en el cargo, Ismael Sáez, y el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre otros miembros de la organización sindical.

En su primer discurso como secretario general, y tras palabras de agradecimiento a Sáez, Calero ha puesto en valor los "avances históricos" logrados gracias al diálogo entre sindicatos, empresarios y administraciones, pero ha lamentado que "estamos asistiendo a un preocupante debilitamiento del papel del diálogo social tripartito en nuestra comunidad y, por lo tanto, del respeto institucional hacia los interlocutores sociales".

Calero ha trasladado el "firme" compromiso de "trabajar en el ámbito del diálogo social "desde el respeto institucional, con una actitud propositiva y reivindicativa, libre y responsable. Ese es el papel que, constitucionalmente, debemos asignar y que merece reconocimiento, respeto y una compensación justa".

Así, ha afirmado que "quienes atacan a los sindicatos atacan en la clase trabajadora, a sus derechos y, en última instancia, a la misma democracia", y que "quienes intentan debilitar nuestra voz son los mismos que buscan recortar derechos laborales, privatizar servicios públicos y precarizar el empleo".

DESAFÍOS DE UN MUNDO QUE "SE TAMBALEA"

Por otro lado, el nuevo secretario general se ha referido a los "enormes" desafíos de un "mundo que se tambalea" y, en primer lugar, ha señalado que las inundaciones del 29 de octubre han demostrado la "necesidad de actuar con urgencia contra el cambio climático", porque "el negacionismo climático no solo es una postura irresponsable, sino un obstáculo peligroso que retrasa las acciones necesarias para frenar una crisis que ya está causando terribles estragos".

El representante sindical ha reclamado que "no podemos permitir que la falta de recursos continúe lastrando el bienestar de la ciudadanía valenciana" y ha pedido solventar la financiación autonómica, "ya sea condocaciones u otra fórmula", porque "ya no podemos esperar más".

Por otro lado, ha subrayado que "la defensa de nuestra lengua y cultura es también una lucha por la dignidad y el derecho de los trabajadores". "En los últimos meses, desde el gobierno valenciano, y animados por aquellos que les apoyan, se han incrementado los ataques contra el valenciano y se han impulsado medidas que buscan relegarlo a un segundo plano. No podemos permitir que se nos escape un patrimonio que forma parte de nuestra identidad política", ha remarcado.

SOSTENIBILIDAD Y REINDUSTRIALIZACIÓN

El nuevo dirigente del partido ha asegurado que "el futuro del trabajo y de nuestra sociedad pasa por un modelo económico más sostenible" y que "sectores como el cerámico, el textil o la industria agroalimentaria han de adaptarse a las nuevas exigencias ambientales, sin que eso implique pérdida de empleo".

Calero ha subrayado también la defensa de unos servicios públicos "de calidad" cuyos trabajadores cuenten con condiciones laborales "dignas y estables", y ha abogado por reforzar las plantillas de educación o sanidad.

Asimismo, ha apostado por la formación de los trabajadores en nuevas competencias digitales para "garantizar que nadie quede atrás" en la transformación tecnológica. También ha asegurado que "garantizar salarios dignos y estabilidad en los sectores más precarios" es uno de sus "objetivos irrenunciables", y se ha referido a sectores estratégicos en la Comunitat Valenciana como la hostelería y el turismo.

Por otro lado, ha reivindicado que "políticas de reindustrialización" para la cerámica de Castellón, la automoción de Almussafes, el calzado de Elche y el textil de Alcoi. También ha hecho alusión en su discurso a la seguridad frente a los accidentes laborales, con un recuerdo especial para los dos trabajadores que murieron en Massanassa y Benetússer en labores de reconstrucción por la dana.

Igualmente, ha insistido en la necesidad de avanzar en la igualdad salarial entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, origen y etnia.

Por su lado, Pepe Álvarez ha agradecido a Ismael Sáez su gestión frente a UGT PV. "Me gustaría que no fuera una despedida, es una persona con conocimientos, con muchas posibilidades de transmitir esos conocimientos no solo a la sociedad valencianao sino española", ha comentado. También ha señalado que el relevo por Calero es "altamente positivo" y ha destacado la experiencia y conocimientos del nuevo secretario.

Completan la nueva Comisión Ejecutiva Nacional de UGT-PV Marisa Baena en la Vicesecretaría General de Políticas Públicas, Salud Laboral, Cooperación y Medio Ambiente; Miguel Ángel Rodríguez en la Secretaría de Organización y Crecimiento Sindical; Pilar Tarragón en la Secretaría de Recursos para la Actividad Sindical; Yovana Sancho en la Secretaría de Política Sindical y Condiciones de Trabajo; Raul Roselló en la Secretaría de Diálogo Social, Política Institucional, Cultura y Lengua; Pilar Mora como secretaria de Empleo e Innovación en la Transformación Productiva; Antonio Soler en la Secretaría de Formación Sindical y para el Empleo; Mar Cruz en la Secretaría de Igualdad y Relevo Generacional e Isabel López en la Secretaría de Política Social, Movimientos Sociales y Colectivos Vulnerables.