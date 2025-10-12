Todas las líneas de Metrovalencia reanudan con normalidad su circulación tras las incidencias provocadas por las lluvias

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todas las líneas de Metrovalencia han reanudado con normalidad su circulación desde el inicio del servicio este domingo después de las numerosas interrupciones y retrasos que sufrieron este sábado como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice.

Así lo ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales, donde a lo largo de la noche ha informado de que, en la línea 1, se ha interrumpido el servicio entre Picassent y Alginet. Posteriormente, se ha establecido transbordo de autobús sin parada en Font Almaguer ni apeaderos, que, por inundación, tampoco ha podido circular.

En esta línea también se ha visto parada la circulación por la dana Alice entre Picassent y Castelló, Bétera y Empalme, Torrent y Castelló, y Bétera y Seminari-CEU.

Asimismo, en la L2 se ha interrumpido el servicio, alrededor de las 22.36 horas, entre las estaciones de Paterna y Lliria.