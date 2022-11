'A todo tren 2' para en Valencia con Flo e Inés de León: "Los niños son unos profesionales como la copa de un pino"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

'A todo tren 2', la segunda entrega del éxito cinematográfico de 2021, llega a las pantallas este viernes y parte de su equipo ha hecho parada en Valencia para presentar la cinta, "una experiencia fantástica" que demuestra que "los niños son unos profesionales como la copa de un pino".

Así lo ha manifestado Inés de León, que ha visitado junto a Florentino Fernández en los Cines Kinépolis Valencia.

'A todo tren 2' llega a las salas convertida en apuesta del cine español para estas Navidades, de nuevo con Santiago Segura al frente del reparto y del guion y con Inés de León cogiendo el testigo en la dirección.

La realizadora, que también se reserva un papel en la cinta, ha visitado hoy los cines Kinépolis Valencia para presentar esta nueva entrega junto al actor Florentino Fernández, que repite también su personaje de 'A todo tren: Destino Asturias'. En esta ocasión, serán Paz Vega y Paz Padilla las encargadas de acompañar a los niños tras la desastrosa experiencia vivida por Ricardo (Segura) y Felipe (Leo Harlem, otro que regresa), aunque no podrán evitar que, una vez más, los pequeños acaben viajando por su cuenta.

"Santiago fue mi descubridor. Le gustó mucho mi webserie y fue él quién me pidió que dirigiera la película, y también que actuara en ella, aunque de esto último no estaba muy segura porque no quería a alguien del reparto ocupándose también de la dirección. Al final, como siempre, acabó teniendo razón y resultó una experiencia fantástica, lo mismo que trabajar con las dos protagonistas y con los niños, que son unos profesionales como la copa de un pino", ha comentado Inés de León".

Por su parte, Florentino Fernández ha destacado el talento de De León para "analizarlo todo muy bien como directora y al mismo tiempo ser una magnífica actriz cómica", y ha afirmado que su famoso personaje del revisor "da un giro de guion tremendo en esta segunda película, porque descubrimos que también tiene una parte bondadosa y que es capaz de congeniar y colaborar con los niños". "Ahora se acerca mucho más a mi forma de ser", ha apostillado.