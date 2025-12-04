Toman posesión los consellers de Pérez Llorca con el objetivo de que "la confianza nunca se resienta"

Toman posesión los consellers del nuevo gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 11 consellers del nuevo ejecutivo valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca han tomado posesión este jueves en el Palau de la Generalitat antes del primer pleno del nuevo Consell.

El 'president' ha subrayado que "la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta, tender puentes y estar más cerca", al tiempo que ha insistido en su intención de "dar un salto cualitativo" en el Consell, acelerar la reconstrucción tras la dana, alejarse de "debates estériles" y dar respuesta a las necesidades de los valencianos en materia de vivienda, "el gran reto que tenemos como sociedad".

El acto de toma de posesión ha arrancado con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 29 años en Alicante por parte de su pareja, un caso de violencia de género confirmado por el Ministerio de Igualdad.

Todos los consellers han jurado su cargo, algunos en valenciano y otros en castellano, siguiendo la fórmula habitual de respetar la Constitución y el Estatut d'Autonomia y guardar el secreto respecto a las deliberaciones del Consell.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha jurado su cargo, al igual que el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, Pepe Climent. También lo ha jurado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras y para la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Entre el resto de consellers han jurado su cargo José Antonio Rovira, que se estrena en Hacienda y Administración Pública tras su paso por Educación; Marciano Gómez, que continúa en Sanidad; Elena Albalat, que entra en la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia; Mª Carmen Ortí, nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades; Miguel Barrachina, que sigue en Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y asume la portavocía del Consell; Nuria Martínez, en Justicia, Transparencia y Participación; Juan Carlos Valderrama, que se mantiene en Emergencias, y Marian Cano de nuevo en Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

"TODOS SOMOS CONSCIENTES DE DÓNDE VENIMOS"

Tras tomar posesión los consellers, el 'president' ha reiterado que este Consell "se pone en marcha" sin "perder ni un minuto". "Todos ellos son conscientes del momento en el que nos encontramos y de dónde venimos", ha aseverado, y ha garantizado que su equipo atenderá las prioridades de "los valencianos, alicantinos y castellonenses".

Pérez Llorca, que ve el inicio de su gobierno como "uno de los retos más ilusionantes que puede asumir cualquier persona con vocación de servicio público", ha agradecido a los consellers que asuman esta responsabilidad, tanto a los nuevos "que representan esa renovación" como a los que se mantienen o cambian de carteras demostrando su "experiencia acumulada".

"Necesitamos un gobierno que gestione, pero también que se consoliden importantes cambios en marcha en sanidad, educación, fiscalidad, vivienda, políticas sociales, familia y juventud. Porque somos conscientes de dónde venimos pero también tenemos muy claro dónde queremos ir", ha manifestado, y ha señalado que "la ciudadanía exige resultados que se puedan medir y cambios donde haya margen de mejora".

Ha hecho hincapié en que "los gobiernos deben ser instrumentos al servicio del pueblo" y "nada más", con lo que ha advertido que "su éxito será el de los ciudadanos". Por eso ha prometido impulsar soluciones acordes a los "problemas muy concretos" de la ciudadanía, entre los que ha priorizado "una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción, porque nos lo exigen los afectados", "hacer todavía más" en materia de vivienda y avanzar en las políticas de igualdad, familia e infancia.

Al mismo tiempo, Llorca se ha comprometido a "una rendición de cuentas constante" y a gobernar "sin debates estériles, sin distracciones que nos alejen de la prioridad de una prosperidad real e inclusiva en cada ciudad, en cada barrio y en cada hogar". Y ha asegurado que escuchará "a todos los vecinos" y que mantendrá "una colaboración estrecha con la sociedad civil". "Todos son todos, y con todos se avanza", ha finalizado.

A la toma de posesión han asistido representantes de la sociedad civil como los rectores de las universidades públicas, dirigentes sindicales y empresariales y cargos públicos como la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; los presidentes de las diputaciones provinciales de València y Castelló, Vicent Mompó y Marta Barrachina, o la alcaldesa de València, Mª José Catalá.

También ha acudido como invitada la consellera de Hacienda y Economía saliente, Ruth Merino, la única representante del Consell de Carlos Mazón que sale del gobierno valenciano. A su llegada al Palau, se ha limitado a manifestar a los periodistas: "Todo fenomenal".