Llorca refuerza Presidencia, incorpora tres nuevos consellers y crea un comisionado para la recuperación postdana

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reforzado el área de Presidencia en el nuevo Consell, ya que asumirá las competencias de política lingüística, ha incorporado a tres nuevos consellers: a Pepe Díez en la nueva vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia; a Elena Albalat como nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y Mari Carmen Ortiz en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

Además, ha anunciado la designación de un comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la vicepresidencia de Recuperación que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus.

Susana Camarero se mantendrá como vicepresidenta primera, aunque dejará la portavocía del Consell, que asumirá el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Camarero mantendrá las competencias de Vivienda e Igualdad y sumará las de Empleo.

Por su parte, la hasta ahora consellera de Hacienda, Ruth Merino, sale del Consell y asumirá sus competencias José Antonio Rovira, que ejercía como titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

En Presidencia, Llorca ha anunciado la incorporación de tres secretarios autonómicos: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de À Punt.

El nuevo jefe del Consell ha dado a conocer la composición del nuevo gobierno en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, un día después de tomar posesión en Les Corts en sustitución de Carlos Mazón.

