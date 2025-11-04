Toni Pastor, premiado por la APDCV, insta a las instituciones a "escuchar y trabajar" con los profesionales del sector

Toni Pastor, Premi a la Trajectòria de la APDCV: "Las instituciones han de escuchar y trabajar con los profesionales" - APDCV

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) otorgará este año su Premi a la Trajectòria a Toni Pastor, "figura clave" en la historia de las artes escénicas valencianas y primer director de Dansa València, quien ha instad a las instituciones a "escuchar y trabajar" con los profesionales del sector y a "construir los proyectos con aquellas personas que están en el día a día".

El reconocimiento se otorgará este sábado 8 de noviembre, durante la gala de la VI Festa dels Premis APDCV, que tendrá lugar en el Espai LaGranja, según ha detallado la asociación a través de un comunicado.

La agrupación ha subrayado que esta edición "marca un hito", ya que es la primera vez que el galardón se concede a un gestor cultural. "No habíamos reconocido anteriormente el trabajo de un gestor, en este caso desde lo público. Entendemos desde la APDCV que la complicidad de los gestores con las profesionales es imprescindible para consolidar un tejido profesional coherente y una infraestructura al servicio de la danza", ha añadido.

Para la junta directiva, Pastor representa "esa alianza" y considera "necesario reivindicar siempre gestores con implicación, conocimiento y sensibilidad por la danza, el cuerpo y el movimiento". Al respecto, subraya que su importancia ha sido "fundamental" en la creación de "modelos de gestión que impulsaron la programación en danza y dieron acompañamiento a toda una generación de creadoras".

CARRERA DE TONI PASTOR

Con más de 45 años de trayectoria, Toni Pastor ha sido gestor, productor, programador, docente y creador de estructuras que en la actualidad son "esenciales" para el ecosistema cultural valenciano. En concreto, su carrera empezó en los años 80 con la puesta en marcha de varias empresas de producción y distribución teatral, pero pronto se vinculó al sector público, "donde impulsó proyectos que dieron un giro estructural a la programación escénica".

En 1987 diseñó la primera Guía Profesional del Espectáculo de la Comunitat Valenciana y creó para la Generalitat el Circuit Teatral Valencià, un modelo que más tarde inspiraría la primera Red Nacional de Teatros del Ministerio de Cultura. Desde esa plataforma, impulsó la Mostra de Teatre d'Alcoi en 1990, que se ha constituido en Feria de Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana.

"Para programar, hay que ver las funciones, no regirte por el listado de propuestas que te dan. Los programadores locales tenían que ser autónomos e ir al teatro, pero en los pueblos se programa el fin de semana, así que no podían aprovechar para ir a las salas. Había que crear una muestra de teatro valenciano", ha explicado Pastor a propósito de la creación de la Mostra, que este próximo año cumplirá 35 ediciones, en un encuentro con los medios celebrado este martes en el TEM.

Un año antes, en 1988, había puesto en marcha el proyecto "más decisivo" para la danza hasta el presente, como es Dansa València. El festival nació tras una visita de Pastor al certamen catalán 'Abril en Dansa'. Sin acceso a teatros públicos, Dansa València debutó en el Teatro Olympia. A día de hoy, 37 ediciones después, es el evento "de referencia" de la danza contemporánea en España.

Así, Pastor dirigió los dos proyectos --el Circuit y el festival-- durante cinco años, mientras trabajaba en el gobierno autonómico. Lo hizo "con la filosofía clara de arriesgar y abrir puertas" a la creación local. Al respecto, ha señalado que su carácter crítico no siempre "fue bien recibido" y que eso le costó más de una salida profesional, aunque lo ha reivindicado como una "forma de coherencia" con el sector que servía. "Siempre me han tirado de los sitios porque nunca me he callado", ha aseverado.

Además, en 2004 fue adjunto a la Dirección General de Teatres y entre 2010 y 2012 se convirtió en el primer director artístico de La Rambleta. Su última etapa profesional, de 2013 a 2020, estuvo vinculada a la docencia: fue profesor de Gestión y Producción Teatral en la ESAD de València y productor de los talleres del Máster de Ópera en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo.

EL FESTIVAL, UN MOTOR PROFESIONAL

Desde la APDCV han remarcado que, cuando nació Dansa València, las creadoras y compañías "no estaban organizadas ni gestionaban profesionalmente su trabajo". El festival fue "un punto de inflexión", ya que --han resaltado-- "permitió que coreógrafas, programadoras y compañías se conocieran, dialogaran y se integraran en redes nacionales e internacionales".

Para Pastor, la función de un festival "no era solo mostrar trabajos, sino crear movimiento: generar empleo, tejer relaciones y extender la actividad más allá de los días de exhibición".

Además de su labor pública, Pastor también fue fundador y miembro activo de entidades como la Associació de Gestors Culturals del Pais Valencià (AGCPV), la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), el Consell Rector de Teatres de la Generalitat y la Plataforma de les Arts Escèniques Valencianes, así como coordinador del proyecto teatral en catalán Alcover entre 1997 y 2002.

"UN DÍA DE ENCUENTRO"

La VI Festa dels Premis APDCV se plantea como "un día de encuentro". Comenzará a las 13.00 horas con una comida popular "que reafirmará el compromiso de la asociación con Palestina", un bingo escénico y la propuesta 'Pianoke', de Gilbert Aubán. La gala de entrega se celebrará a las 18.00 horas, conducida por Javier J. Hedrosa y Guiu Gimeno.

Los premios, sin jurado externo y votados por las personas asociadas, reconocen los proyectos de danza más destacados entre septiembre de 2023 y julio de 2025 en seis categorías: interpretación, creación, investigación, docencia, proyecto pedagógico y proyecto social.

"Son unos premios de la profesión para la profesión, un reconocimiento entre iguales donde lo que queremos es reivindicarnos como comunidad y poner en valor nuestro trabajo", ha subrayado la junta directiva.