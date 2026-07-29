Toni Pons presentará su show 'Despierta' en la Sala Auditorio Roig Arena

Toni Pons, "uno de los máximos referentes" de la hipnosis, presentará su show 'Despierta' a la Sala Auditorio Roig Arena el próximo 19 de diciembre. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toni Pons, "uno de los máximos referentes" de la hipnosis, presentará su show 'Despierta' a la Sala Auditorio Roig Arena el próximo 19 de diciembre.

Se trata de "una propuesta experiencial de hipnosis que se desarrolla con la colaboración de voluntarios escogidos entre el público asistente", explica la organización en un comunicado.

A lo largo del espectáculo, se llevarán a cabo diferentes experiencias hipnóticas en directo que permitirán explorar el funcionamiento de la mente de una forma cercana y sorprendente.

Además del espectáculo, en esta edición en la sala Auditorio Roig Arena, Toni Pons ofrecerá una conferencia y un entrenamiento práctico bajo el título 'Descubre tu potencial' en la que el experto compartirá herramientas y técnicas que los asistentes podrán aplicar desde ese mismo momento.

Reconocido como miembro de honor de la Sociedad Nacional de Hipnosis Clínica y Terapéutica, Toni Pons se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la divulgación de la hipnosis, acercando esta disciplina a miles de personas a través de espectáculos y conferencias en toda España.

Las entradas para el espectáculo de Toni Pons ya están a la venta en la web www.roigarena.com