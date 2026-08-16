Una tormenta torrencial focalizada en Castellfort (Catsellón) deja 71 l/m2 en una hora

Una tormenta torrencial focalizada en Castellfort deja 71 l/m2 en una hora - AVAMET

CASTELLÓ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tomenta de intensidad torrencial muy focalizada en la zona de Castellfort (Castellón) ha dejado un acumulado de 96,8 l/m2 hasta cerca de las 19.30 horas, de los cuales 71,1 l/m2 han caído en una hora.

Además, las lluvias, que han registrado 24,8 l/m2 en diez minutos, han ido acompañadas de granizo y racha de viento de hasta 68 km/h, según informa Aemet en su cuenta de X

La tormenta, pasadas las 19.15 horas, se mueve lentamente hacia el oeste, hacia la zona de Portell de Morella. Sin embargo, en Morella, 15 km en línea recta hacia el norte, y en Vilafranca, 10 km al sur, por ahora la lluvia es inapreciable o nula.

El interior norte de Castellón está en aviso naranja hasta as 22.00 horas de hoy por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 40 l/m2 acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.