Las tormentas dejan 34,6 l/m2 en Casas del Río (Requena) y dos incendios en Chelva y Alborache ya estabilizados

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VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes tormentas que están descargando esta tarde en el interior de la provincia de Valencia han dejado hasta 34,6 l/m2 en Casas del Río (Requena) en cuatro horas y han generado dos incendios forestales en Chelva, que ya está extinguido, y en Alborache, que ya está estabilizado, según ha informado Emergencias 112 GVA en su cuenta de X.

Asimismo, los bomberos han tenido que realizar un servicios de retirada de ramas rotas por viento y un pino caído. Las lluvias han dejado, según datos de Avamet, 28,4 l/m2 en la rinconada de Basta en Cofrentes; 15,2 l/m2 en la Cabezuela (Cortes de Pallás); 15 l/m2 en Venta del Moro; 14,4 l/m2 en Siete Aguas; 12,2 l/m2 en Los Isidros (Requena) 0 10,6 l/m2 en Cofrentes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado las alertas por este episodio y establece el nivel amarillo por lluvias en el interior de Castellón, interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior de Castellón, interior y litoral sur de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.