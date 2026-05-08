Torrent celebrará un homenaje por el 20 aniversario del accidente de metro del 3 de julio de 2006

Torrent aprueba una declaración institucional con motivo del 20 aniversario del accidente de Metrovalencia - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) organizará un acto institucional de homenaje en el monumento dedicado a las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 coincidiendo con el 20 aniversario del siniestro. El acto incluirá una ofrenda floral en memoria de las 43 personas fallecidas y tres minutos de silencio en reconocimiento y respeto a las víctimas, las personas heridas y sus familias.

Así lo recoge una declaración institucional aprobada por el pleno del consistorio que ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP, PSPV, Compromís, Vox y el concejal no adscrito, lo que refleja "el consenso unánime de la corporación municipal en torno al recuerdo, el respeto y la memoria de las víctimas y sus familias", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El próximo 3 de julio de 2026 se cumplirán 20 años del trágico accidente de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Dos décadas después, Torrent continúa "manteniendo vivo" el recuerdo de aquel día que "marcó profundamente a numerosas familias de la ciudad y al conjunto de la sociedad torrentina".

La declaración institucional pone en valor "la dignidad, la entereza y la perseverancia de las familias" de las víctimas y destaca su "compromiso durante todos estos años con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria". Reconoce también "la solidaridad y el apoyo mostrado por la ciudadanía de Torrent desde el primer momento, acompañando a las personas afectadas".

Con esta declaración, el Ayuntamiento ha destacado que la localidad "reafirma su compromiso con la memoria colectiva, el respeto institucional y la necesidad de seguir preservando el recuerdo de las víctimas de una tragedia que permanece muy presente en la historia y en la conciencia de la ciudad".