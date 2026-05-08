Torrent celebrará un homenaje por el 20 aniversario del accidente de metro del 3 de julio de 2006

Torrent aprueba una declaración institucional con motivo del 20 aniversario del accidente de Metrovalencia
Torrent aprueba una declaración institucional con motivo del 20 aniversario del accidente de Metrovalencia - AYUNTAMIENTO DE TORRENT
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 10:52
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VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) organizará un acto institucional de homenaje en el monumento dedicado a las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 coincidiendo con el 20 aniversario del siniestro. El acto incluirá una ofrenda floral en memoria de las 43 personas fallecidas y tres minutos de silencio en reconocimiento y respeto a las víctimas, las personas heridas y sus familias.

Así lo recoge una declaración institucional aprobada por el pleno del consistorio que ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP, PSPV, Compromís, Vox y el concejal no adscrito, lo que refleja "el consenso unánime de la corporación municipal en torno al recuerdo, el respeto y la memoria de las víctimas y sus familias", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El próximo 3 de julio de 2026 se cumplirán 20 años del trágico accidente de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Dos décadas después, Torrent continúa "manteniendo vivo" el recuerdo de aquel día que "marcó profundamente a numerosas familias de la ciudad y al conjunto de la sociedad torrentina".

La declaración institucional pone en valor "la dignidad, la entereza y la perseverancia de las familias" de las víctimas y destaca su "compromiso durante todos estos años con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria". Reconoce también "la solidaridad y el apoyo mostrado por la ciudadanía de Torrent desde el primer momento, acompañando a las personas afectadas".

Con esta declaración, el Ayuntamiento ha destacado que la localidad "reafirma su compromiso con la memoria colectiva, el respeto institucional y la necesidad de seguir preservando el recuerdo de las víctimas de una tragedia que permanece muy presente en la historia y en la conciencia de la ciudad".

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