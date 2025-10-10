Torrent corta al tráfico algunos caminos y vigila los "puntos sensibles" ante la alerta naranja por lluvias

Situación del barranco del Poyo a las 8.00 horas, a la altura del Puente de Alaquàs - AYTO TORRENT

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrent ha cortado al tráfico el Camino Alcàsser, que comunica el Camino Picassent con el Camí de la Pedrera y los caminos adyacentes, por seguridad. Además, continúa vigilando los puntos sensibles ante la alerta naranja por lluvias.

El Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que la zona del Camino Alcàsser está "debidamente señalizada", por lo que se recomienda no acceder ni circular por el tramo afectado y utilizar vías alternativas.

El consistorio ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución" y ha recordado que, a causa de la alerta naranja, no se realizarán actividades municipales al aire libre, tampoco el tradicional mercado de los viernes en el entorno de la Torre.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este viernes alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante, alerta naranja en el litoral de Valencia, interior sur de Valencia y litoral norte de Alicante.