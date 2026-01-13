Torrent da luz verde a la intervención en la Torre Medieval para consolidarla como espacio cultural

Torre Medieval de Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local de este martes el 'Proyecto de Intervención, Conservación, Consolidación y Restauración de la Torre Medieval de Torrent', un "paso decisivo para garantizar la preservación, puesta en valor y proyección cultural de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio". La intervención permitirá consolidar este bien como espacio museístico y cultural.

Desde el consistorio recalcan que la aprobación de este proyecto supone "culminar un largo y riguroso proceso administrativo, técnico y patrimonial, que permitirá actuar sobre la Torre con todas las garantías legales, históricas y científicas exigidas para un Bien de Interés Cultural (BIC), reforzando su conservación y asegurando su transmisión a las futuras generaciones como símbolo de la identidad y la historia de Torrent".

La Torre Medieval de Torrent, situada en la plaza Colón, es un BIC de la categoría de Monumento inscrito en el Registro General del Patrimonio Cultural y plenamente integrado en el patrimonio municipal, siendo además un bien de dominio público y titularidad del Ayuntamiento de Torrent.

La construcción, de origen medieval, que ha sido testigo directo de la evolución histórica de la ciudad, formando parte del antiguo sistema defensivo y convirtiéndose con el paso del tiempo en un referente urbano, cultural y simbólico para la ciudadanía. Su protección integral obliga a que cualquier intervención se realice con el máximo respeto a sus valores históricos, arquitectónicos y arqueológicos, tal y como establece la legislación vigente en materia de patrimonio cultural.

El proyecto aprobado tiene como objetivo principal la conservación y mantenimiento del inmueble, así como su habilitación como espacio museístico y cultural, garantizando su estabilidad estructural, su correcta lectura histórica y su adecuación para un uso cultural compatible con su condición de monumento protegido.

El documento recoge un estudio "exhaustivo" del estado actual de la Torre, su evolución histórica, las intervenciones previas realizadas y un diagnóstico detallado que ha permitido definir una propuesta de actuación respetuosa, proporcionada y ajustada a los criterios de intervención establecidos para los Bienes de Interés Cultural.

Las actuaciones previstas se centran en frenar los procesos de deterioro, consolidar los elementos constructivos originales, mejorar la conservación de los materiales históricos y garantizar que la Torre pueda seguir siendo un espacio accesible, seguro y comprensible para la ciudadanía, sin alterar su autenticidad ni su valor patrimonial.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Dada la relevancia patrimonial del inmueble y de su entorno, el proyecto incorpora de manera integrada un programa de actuación arqueológica, autorizado previamente por la Generalitat Valenciana, que garantiza el seguimiento, documentación y protección de cualquier resto arqueológico que pudiera verse afectado durante la ejecución de las obras.

Este enfoque permite no solo proteger el patrimonio existente, sino también ampliar el conocimiento histórico y arqueológico de la Torre y de su entorno, reforzando su valor cultural y científico y contribuyendo a una mejor interpretación del pasado de Torrent.

El proyecto cuenta con todas las autorizaciones preceptivas en materia de patrimonio cultural, tras haber sido revisado y actualizado para atender las observaciones formuladas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, que finalmente ha autorizado la intervención desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial.

Este proceso garantiza que la actuación se ajusta plenamente a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y a los criterios de protección aplicables a los monumentos declarados BIC, ofreciendo máxima seguridad jurídica y técnica al Ayuntamiento y a la ciudadanía.

El proyecto aprobado cuenta con un presupuesto de licitación de 120.072,18 euros (IVA incluido), lo que permitirá avanzar hacia la futura licitación de las obras y su ejecución una vez se inicien los trámites correspondientes.

Esta inversión refleja la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por proteger su patrimonio histórico como motor de identidad, cultura y dinamización urbana, entendiendo la conservación del patrimonio como una inversión en memoria colectiva, educación patrimonial y atractivo cultural.

FUTURO USO CULTURAL

La intervención permitirá consolidar la Torre como espacio museístico y cultural, favoreciendo su uso didáctico, turístico y divulgativo, y facilitando que vecinos, escolares y visitantes puedan conocer y valorar la historia de Torrent a través de uno de sus monumentos más representativos.

De este modo, la Torre no solo se preserva como elemento arquitectónico, sino que se integra plenamente en la vida cultural de la ciudad, reforzando la oferta cultural del casco histórico y contribuyendo a la revitalización del entorno urbano.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha destacado que "con la aprobación de este proyecto damos un paso firme y definitivo para garantizar la conservación de uno de los grandes símbolos históricos de Torrent. La Torre es patrimonio de todos y nuestra obligación como Ayuntamiento es protegerla, consolidarla y asegurar que pueda seguir siendo disfrutada por las generaciones futuras con todas las garantías".

Asimismo, ha subrayado que "se trata de un proyecto muy trabajado, riguroso y respetuoso, que ha superado todos los informes técnicos y patrimoniales necesarios. No hablamos solo de restaurar un edificio, sino de preservar la identidad de la ciudad y hacerlo con responsabilidad, conocimiento y visión de futuro".

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo ha señalado que "este proyecto permite ordenar y planificar una intervención necesaria sobre la Torre Medieval, integrándola de forma coherente en el entorno urbano y garantizando que la actuación se ejecute de manera controlada, compatible con su protección y con los usos previstos".

"La aprobación del proyecto nos permite pasar ahora a la fase de contratación y avanzar con una hoja de ruta clara para la ejecución de las obras. Desde Urbanismo hemos priorizado la seguridad jurídica, el respeto absoluto al monumento y la viabilidad de una actuación necesaria para garantizar su conservación", añade.

El concejal del Área de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que "la Torre Medieval es una pieza clave del relato histórico de Torrent y este proyecto permitirá convertirla en un espacio cultural vivo, accesible y comprensible para la ciudadanía. Su habilitación como espacio museístico abre nuevas oportunidades para la divulgación histórica, la educación patrimonial y el turismo cultural, reforzando el vínculo entre la ciudad y su pasado y poniendo en valor uno de nuestros monumentos más queridos. Apostamos por un patrimonio que se conserve, pero que también se explique, se viva y se comparta".

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico, apostando por intervenciones planificadas, autorizadas y respetuosas que permitan conservar los elementos más valiosos de la ciudad sin renunciar a su uso cultural y social.

Tras la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local, el expediente pasa ahora al Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de iniciar la apertura del proceso de licitación de las obras, paso previo imprescindible para la adjudicación y posterior ejecución de la intervención de conservación, consolidación y restauración.