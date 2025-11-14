Torrent exige a la CHJ actuaciones prioritarias en barrancos y en zonas donde hubo fallecidos en la dana

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha presentado un extenso documento de alegaciones al Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las Inundaciones en el Territorio Afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado junio de 2025. Este plan, que supone un anticipo de la revisión del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones previsto para 2027, marca las actuaciones estratégicas a llevar a cabo en las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Tras analizar en profundidad el documento, el Ayuntamiento considera que no todos los puntos críticos están incluidos, lo que cree que "supone un riesgo real de que los daños se repitan si se registran nuevas lluvias torrenciales". Por eso subraya la necesidad de que el plan incorpore actuaciones prioritarias en los barrancos del Poyo, Gallego, Pelos y especialmente l'Horteta, en el llano de inundación entre la A-3, A-7 y la CV-36, y en las zonas urbanas más vulnerables donde hubo fallecimientos.

Desde el Ayuntamiento de Torrent han trasladado una serie de propuestas y correcciones con el objetivo de garantizar que se atienda de forma prioritaria a los puntos críticos del término municipal, así como para reforzar la seguridad de vecinos, infraestructuras y entornos naturales.

En las alegaciones, el consistorio señala que, aunque algunas obras de emergencia están en ejecución, quedan "múltiples intervenciones pendientes de gran urgencia", como la auscultación precisa de laderas que presentan grietas de tracción y que "podrían colapsar en episodios de lluvias medias"; la retirada de escombros y sedimentos que "reducen la capacidad hidráulica en puentes, badenes e infraestructuras viarias"; la limpieza periódica de vegetación en los cauces, "especialmente en tramos donde nunca se ha intervenido", y la reparación de márgenes dañadas en zonas urbanizadas como la Venteta, la Font del Sapo, El Pantano o el polígono Mas del Jutge.

"Cada grieta en una ladera o cada depósito de sedimentos en un barranco puede convertirse en una amenaza para las personas en caso de nuevas lluvias torrenciales", manifiesta la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, en un comunicado.

INTERVENCIÓN URGENTE EN L'HORTETA

El Ayuntamiento pone el foco en el barranco de l'Horteta, uno de los puntos críticos durante la dana. En este cauce se detectaron depósitos de escombros y sedimentos que reducen su capacidad hidráulica, discontinuidades longitudinales que agravan el riesgo de desbordamiento y márgenes erosionadas en tramos cercanos a viviendas e industrias, especialmente en la zona del polígono Mas del Jutge y la Venteta.

También alerta del rebrote de cañas y vegetación invasora en el cauce, que "aumenta la peligrosidad en caso de lluvias intensas". Por ello exige una actuación urgente de retirada de sedimentos, limpieza periódica del lecho y estabilización de taludes.

"L'Horteta es un barranco clave en nuestro término. Lo que allí suceda afecta directamente a barrios residenciales e industriales. No podemos permitir que siga siendo un punto débil frente a futuras inundaciones", subraya la primera edil, quien aboga por aprovechar la conexión natural entre l'Horteta y la cantera de la Perenxisa "no solo para mitigar riesgos, también para regenerar un espacio que puede convertirse en un área de valor ambiental y social para Torrent".

MINIMIZAR RIESGOS PARA VECINOS

El documento municipal pide que las prioridades del plan de la CHJ se orienten en primer lugar a minimizar los riesgos para la población. Reclama que se tengan en cuenta los puntos donde se registraron víctimas mortales, como la zona de la Venteta y la urbanización El Pantano, y que se prioricen actuaciones que reduzcan las velocidades de flujo y la peligrosidad de las avenidas.

Además, solicita que el plan aclare los niveles de avenidas pequeñas, medianas y extraordinarias, y que se vinculen a medidas correctoras concretas: "La tragedia humana que vivimos en Torrent no puede repetirse. Exigimos que cada decisión técnica esté guiada por un principio básico: proteger la vida de nuestros vecinos".

En sus alegaciones, el Ayuntamiento advierte que algunos criterios recogidos en el plan resultan "contradictorios o insuficientes". A su juicio, priorizar únicamente soluciones basadas en la naturaleza, como reforestaciones o pequeñas zonas de laminación, no es suficiente para fenómenos extremos como el de octubre de 2024.

Cuestiona el criterio de comenzar siempre las actuaciones desde aguas abajo, "cuando la experiencia demuestra que solo una combinación de medidas aguas arriba y aguas abajo, junto con grandes infraestructuras hidráulicas, puede reducir de forma significativa los caudales y la peligrosidad".

"Estamos de acuerdo en que hay que apostar por soluciones sostenibles y medioambientales, pero Torrent necesita también medidas estructurales de gran envergadura, tanto aguas arriba como aguas abajo, para garantizar que una avenida de la magnitud de la dana no vuelva a tener un impacto devastador en nuestra ciudad", añade el concejal de Urbanismo, José Gozalvo.

Otra de las peticiones del Ayuntamiento es reordenar los flujos en la zona comprendida entre la A-3, la A-7 y la CV-36, donde la acumulación de aguas provocó un "efecto presa" que derivó en graves daños personales y materiales. El desbordamiento afectó a zonas residenciales como la Venteta y El Pantano, donde se registraron pérdidas humanas.

Reclama a la CHJ la ampliación de la capacidad hidráulica de los cauces de los barrancos del Poyo, Gallego y Pelos, de manera que los puntos de desagüe en el Pla de Quart tengan un dimensionamiento adecuado y vías de circulación de aguas bien definidas.

OPORTUNIDAD DE LAMINACIÓN Y REGENERACIÓN

Paralelamente, el documento aborda la propuesta de la CHJ de habilitar la cantera de la sierra Perenxisa como zona de laminación controlada. El Ayuntamiento considera positiva esta medida como complemento para mitigar avenidas medias, "ya que la propia dana demostró que el dique de la cantera actuó de forma natural como laminador".

El consistorio recuerda que la conexión natural de l'Horteta con la cantera permite pensar en un sistema integral que combine la laminación hidráulica con la regeneración paisajística, por lo que plantea aprovechar esta actuación para recuperar ambientalmente el entorno y dotarlo de un uso público y recreativo. No obstante, insiste en que esta actuación no puede sustituir a otras más urgentes, sino que debe integrarse en una estrategia global.