Torrent impulsa la restauración del histórico Hort de Trénor, "una de las joyas patrimoniales de la ciudad"

Conjunto histórico de l'Hort de Trénor - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha aprobado el proyecto de intervención, consolidación y restauración del conjunto edificado de l'Hort de Trénor, una actuación destinada a preservar y poner en valor "una de las joyas patrimoniales de la ciudad".

El proyecto permitirá actuar sobre la histórica casa de campo y la capilla situadas en el interior del parque municipal de l'Hort de Trénor, un espacio que forma parte de la identidad cultural y paisajística de Torrent y que está catalogado dentro del patrimonio cultural valenciano como Bien de Relevancia Local y jardín histórico de interés local, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La intervención responde a la necesidad de conservar y restaurar este conjunto arquitectónico, construido a principios del siglo XX por la familia Trénor y que actualmente es propiedad municipal, garantizando su preservación para las generaciones futuras.

El edificio principal y la capilla presentan problemas derivados del paso del tiempo, principalmente relacionados con humedades, deterioro de cubiertas y elementos constructivos, que serán solucionados con esta actuación de rehabilitación.

PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE TORRENT

El proyecto contempla la restauración y consolidación del conjunto edificado, que cuenta con una superficie construida aproximada de 618 metros cuadrados, situado en una parcela de más de 21.800 metros cuadrados que conforma el actual parque municipal de l'Hort de Trénor.

La actuación se centrará principalmente en la mejora estructural del edificio, la reparación de los problemas de humedad, la restauración de las cubiertas, la recuperación de carpinterías y elementos constructivos y la mejora de las condiciones generales de conservación del conjunto.

Todo ello se realizará respetando el valor histórico y arquitectónico del inmueble y siguiendo los criterios establecidos para la intervención en bienes protegidos.

Asimismo, el proyecto incluye actuaciones en el entorno inmediato del edificio y la reposición de elementos del jardín afectados, con el objetivo de integrar plenamente el conjunto restaurado en el parque municipal.

SUPERVISIÓN PATRIMONIAL Y ARQUEOLÓGICA

Debido al alto valor histórico del conjunto de l'Hort de Trénor, el proyecto cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos municipales y con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, además de contemplar un seguimiento arqueológico de las obras, especialmente en el ámbito de la capilla, para garantizar la correcta conservación de posibles elementos históricos.

Esta supervisión responde a la catalogación del conjunto como elemento protegido dentro del patrimonio cultural valenciano, lo que exige que cualquier intervención se realice con criterios de conservación y bajo control técnico especializado.

UN PREVISIÓN DE SEIS MESES DE PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 568.523,23 euros y un plazo estimado de ejecución de seis meses, periodo durante el cual se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para devolver al conjunto su estabilidad estructural y su imagen original.

Tras la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento ha notificado igualmente esta aprobación a la Dirección General de Patrimonio Cultural, en cumplimiento del procedimiento establecido para las actuaciones en bienes protegidos. Asimismo, el consistorio iniciará ahora el proceso de licitación de las obras, paso previo a la adjudicación de los trabajos y al inicio de la intervención que permitirá restaurar este conjunto patrimonial.

Una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento pretende seguir reforzando el valor cultural y educativo de este espacio, que ya acoge distintos servicios municipales y actividades vinculadas a la educación ambiental y la divulgación del patrimonio.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "L'Hort de Trénor es una auténtica joya de Torrent, un espacio que forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y también de la memoria colectiva de muchas generaciones de torrentinos. Con este proyecto damos un paso decisivo para garantizar su conservación y para que siga siendo un lugar vivo, abierto a los vecinos y al disfrute de toda la ciudad".

Folgado ha subrayado además el compromiso municipal con la protección del patrimonio local, "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para preservar y poner en valor nuestros espacios históricos. Restaurar y cuidar nuestro patrimonio no es solo una obligación institucional, sino también una forma de respetar nuestra historia y proyectarla hacia el futuro".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que esta actuación permitirá reforzar el papel del parque de l'Hort de Trénor como uno de los grandes espacios patrimoniales y ambientales de Torrent, "estamos hablando de uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Con esta intervención protegemos su valor histórico y seguimos mejorando un parque que es un referente para los vecinos y para quienes visitan Torrent".

El parque municipal de l'Hort de Trénor constituye uno de los espacios verdes y patrimoniales más importantes de Torrent. Su conjunto arquitectónico y su jardín histórico forman parte del paisaje urbano de la ciudad y han sido durante décadas un punto de encuentro para vecinos, familias y actividades educativas y culturales.