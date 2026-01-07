Torrent pone en funcionamiento la pasarela del CEIP Juan XXIII dañada por la dana

Pasarela del CEIP en Torrent - TORRENT

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha puesto en funcionamiento la nueva pasarela peatonal de acceso al CEIP Juan XXIII, una infraestructura "clave" que devuelve un acceso "directo, seguro y cómodo" al barrio del Xenillet tras los graves daños provocados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La pasarela se encuentra abierta y operativa al tránsito peatonal y su entrada en servicio supone un "paso decisivo" en la normalización del día a día de cientos de personas que utilizan este itinerario de forma cotidiana, han apuntado.

Aunque la pasarela se encuentra ya plenamente en funcionamiento, en los próximos días se finalizarán actuaciones puntuales de remate, centradas principalmente en la escollera del cauce y en el tramo de la calle Virgen de Fátima, como consecuencia del desplazamiento de la nueva estructura respecto a la anterior. Estos trabajos no afectan al uso de la pasarela y permitirán completar la integración definitiva de la infraestructura en su entorno urbano y fluvial.

Estas actuaciones finales "responden a criterios de seguridad, estabilidad y correcta adaptación del entorno, garantizando una solución completa y duradera tras una obra de gran complejidad técnica", han apuntado desde el consistorio.

CERRAR ETAPA

La puesta en funcionamiento de la pasarela permite cerrar una etapa marcada por soluciones provisionales adoptadas por el Ayuntamiento desde el inicio del curso, "siempre con el objetivo de priorizar la seguridad del alumnado y la tranquilidad de las familias mientras se ejecutaban las obras de reconstrucción", han dicho. Con la pasarela ya operativa, el acceso habitual al CEIP Juan XXIII queda totalmente restablecido.

La nueva infraestructura ha sido diseñada con criterios de mayor resistencia, capacidad y seguridad frente a episodios meteorológicos adversos, "mejorando sustancialmente las condiciones de la pasarela anterior y reforzando la protección de uno de los accesos escolares más importantes de la ciudad", han indicado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la "importancia" de que la pasarela ya esté dando servicio a la ciudadanía, "lo más importante es que la pasarela ya está operativa y dando servicio con normalidad a los vecinos, a las familias y al alumnado del Juan XXIII. Recuperamos un acceso esencial que devuelve seguridad, comodidad y tranquilidad al día a día del barrio del Xenillet".

Folgado ha agradecido la "implicación" de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación en la reconstrucción de la pasarela del CEIP Juan XXIII, destacando que "desde el primer momento, la Conselleria entendió la urgencia y la importancia de esta actuación para Torrent y, especialmente, para la comunidad educativa del Juan XXIII. Su compromiso, su rapidez y el trabajo técnico realizado han sido fundamentales para que hoy esta pasarela vuelva a estar al servicio de los vecinos, las familias y los escolares".

La alcaldesa ha subrayado también el compromiso municipal con la recuperación tras la dana: "Esta pasarela es un ejemplo de cómo Torrent avanza en la reconstrucción, pensando siempre en las personas, en la comunidad educativa y en la seguridad. Paso a paso estamos devolviendo la normalidad a los barrios que más sufrieron", ha apostillado.