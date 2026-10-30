Torrent restaura un Cabreve de finales del siglo XVI, uno de los documentos más antiguos de su archivo

Restauración del Cabreve - TORRENT

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia), a través de su Archivo Histórico Municipal, ha puesto en marcha la restauración del Cabreve de la encomienda de Torrent y Picanya, correspondiente al periodo comprendido entre 1592 y 1599.

Se trata del ejemplar número 2 de la serie de Cabreves custodiada por el consistorio y del segundo más antiguo conservado en el Archivo Histórico, un documento de gran valor para conocer la historia de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los cabreves eran registros en los que se inventariaban y describían las propiedades, derechos y rentas de una encomienda. Su contenido constituye una valiosa fuente de información sobre la organización del territorio, la distribución de la propiedad y la vida cotidiana a finales del siglo XVI. También permite estudiar la estructura social y económica de aquella época, la evolución del paisaje y las familias que habitaban estas tierras.

La intervención correrá a cargo del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), organismo especializado de la Generalitat Valenciana. El documento ha sido trasladado y depositado en sus instalaciones por Linda M. Ferrer Ureña, jefa de la Sección de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Torrent.

Los trabajos, con una duración prevista de aproximadamente un año, comprenderán las labores de limpieza, conservación y restauración necesarias para garantizar la estabilidad del volumen y preservar su contenido para las generaciones futuras.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la "importancia" de conservar los testimonios escritos de la historia local: "Estamos hablando de un documento que tiene más de 400 años y que nos permite conocer cómo era Torrent, cómo vivían nuestros antepasados y cómo se organizaba nuestro territorio. Proteger estos fondos es cuidar una parte de nuestra historia y asegurar que las próximas generaciones también puedan conocerla", ha dicho.

Folgado ha agradecido también la colaboración de la Generalitat Valenciana: "Quiero agradecer a la Generalitat y a los profesionales del IVCR+i su colaboración y su trabajo especializado. Gracias a esta cooperación entre administraciones podemos abordar la recuperación de documentos históricos que requieren unos conocimientos y unos medios técnicos muy específicos. Así como, reconocer el trabajo de Linda Ferrer y de toda el área municipal de Archivos y Bibliotecas, por su dedicación diaria al cuidado y conservación de nuestro patrimonio documental".

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado que "el Archivo Histórico Municipal conserva documentos que nos ayudan a reconstruir la historia de Torrent con rigor, desde la evolución de sus propiedades y su paisaje hasta las familias que vivieron aquí hace siglos. La restauración de este Cabreve permitirá preservar una fuente documental de gran interés para investigadores, historiadores y para todas las personas interesadas en nuestro pasado".

Una vez concluida la intervención, el Archivo Histórico Municipal dará a conocer los resultados de la restauración y estudiará las posibilidades de difusión de este documento, dentro de su labor de conservación y divulgación del patrimonio histórico de Torrent.