Torrent señaliza los pasos inundables para evitar el tránsito de vehículos ante posibles crecidas de barrancos - AYTO TORRENT

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent ha señalizado todos los pasos inundables de la localidad para advertir a los conductores que no deben cruzarlos, ante el episodio de lluvias torrenciales, que puede provocar crecidas súbitas en los barrancos durante estos días.

Así lo ha informado el consistorio a través de un mensaje en redes sociales, en el que señala que con esta medida sigue los planes de actuación municipal y la guía de actuación para los ayuntamientos de la Generalitat.

Torrent es una de las localidades valencianas en alerta naranja durante este jueves y viernes ante la previsión de lluvias intensas, por lo que Protección Civil ha señalizado los pasos inundables del municipio ante "posibles lluvias torrenciales, persistentes y crecidas súbitas en los barrancos".

En este sentido, el consistorio ha resaltado que "aunque no haya agua en ese momento, es imprescindible respetar las señales y evitar desplazamientos innecesarios", al tiempo que ha subrayado que está terminantemente prohibido circular por pasos inundados.

Por otro lado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), el consistorio ha informado que la Policía Local y Protección Civil mantienen vigilancia permanente en "puntos sensibles", como el barranco de l'Horteta, Font de Taula, el paso subterráneo del Parc Central, el cementerio y las zonas de riesgo.

Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional también han reforzado el seguimiento del caudal de los barrancos y zonas de riesgo y están "en permanente contacto" con la Policía Local.

En cuanto a las incidencias por las lluvias, en la calle Buñol se ha producido la caída de un poste eléctrico y varios árboles, que fueron atendidos por Policía Local y Protección Civil.

En la zona del Vedat, se ha producido la caída de dos pinos, de una parcela privada, que ha afectado a una vivienda, un vehículo y a los tendidos eléctrico y telefónico, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Diversas dotaciones de brigadas forestales de la Diputación, de la Generalitat y operarios municipales han trabajado en la retirada de los árboles y en la normalización de la zona.