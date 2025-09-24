Torres confía en la independencia de la justicia y cree que en el caso de Begoña Gómez "saldrá a relucir la verdad"

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en la independencia de la justicia y se ha mostrado convencido de que, cuando culmine el proceso en el que está inmersa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a salir a relucir la verdad".

El ministro --que este miércoles visita poblaciones valencianas para reunirse con los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas por la dana-- ha sido preguntado por los medios por el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

Al respecto, Torres se ha remitido a la postura de otros compañeros en el Ejecutivo central y ha manifestado: "Estamos en un sistema que es garantista, confiamos absolutamente en la independencia de la justicia, en un órgano que sea imparcial".

"Y, en este caso concreto, estamos absolutamente seguros de que cuando culmine el proceso, con las fases que tiene, lógicamente cualquier procedimiento judicial, va a salir y a relucir la verdad. Por lo tanto, estamos absolutamente seguros de que eso es lo que va a ocurrir", ha incidido.