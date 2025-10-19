Un total de 10.000 personas disfrutan de una coca de mollitas de 108,2 metros en Alicante

El concurso de coca de mollitas se salda en Alicante con un récord de 108 metros y 10.000 asistentes - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concurso de coca de mollitas de Alicante, que ha contado con la presencia de unas 10.000 personas, ha alcanzado un récord al lograr realizar una coca de una longitud de 108,2 metros.

Así lo ha indicado el consistorio de la ciudad en un comunicado, en el que ha destacado que un total de 26 obradores y panaderías de Alicante han participado en el acto que ha tenido como protagonista este típico producto alicantino.

La iniciativa la han organizado el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo, y Facpyme.

Las mejores cocas de mollitas han sido seleccionadas por el jurado del certamen, que está enmarcado dentro de las actividades diseñadas para que los alicantinos celebren el nombramiento de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía 2025.

En concreto, la panadería Hermanos Guardiola ha sido elegida como la que mejor coca de mollitas elabora, dentro de la categoría tradicional, y JM García se ha impuesto en la de sin gluten.

La concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha resaltado "la excepcional calidad, sabor y presentación de todas las propuestas de obradores y panaderías que son referencia de la gastronomía y seña de identidad con esta coca de mollitas histórica de Alicante". También ha puesto en valor "la gran asistencia de público que ha podido disfrutar de este evento de la capitalidad".

López, junto a la edil de Turismo, Ana Poquet, ha sido la encargada de entregar los galardones. Las concejalas han felicitado a los premiados y han señalado que "ha sido muy complicado elegir la mejor coca de mollitas, ya que Alicante cuenta con unos obradores y panadería de primer nivel nacional que han ganado otros concursos y son ejemplo de calidad y referencia en el sector".

En el acto de entrega de premios también se ha otorgado una placa a cada uno de los obradores y panaderos que han participado en el concurso.