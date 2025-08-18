Un total de 150 bailarines participan en la XVI edición del Campus Internacional de Danza de València

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XVI Campus Internacional de Danza de València, organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), ha arrancado esta semana con un total de 150 participantes, la cifra más alta de todas las ediciones. La mayoría de los bailarines proceden de diferentes comunidades autónomas y el extranjero, con un 70 por ciento de fuera de la Comunitat Valenciana.

Este Campus Internacional, que se celebra en el complejo de La Petxina de València, cuenta desde hace 12 años con el impulso de la Fundación Hortensia Herrero, entidad que beca a 15 jóvenes bailarines de la Comunitat Valenciana. Cinco de esas becas incluyen el alojamiento y la manutención, según ha indicado la fundación en un comunicado.

Se trata de un encuentro de estudiantes de danza, bailarines pre-profesionales y de compañías nacionales e internacionales. El Campus, presidido por la valenciana Gema Casino Penalba y dirigido artísticamente por Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco, ha vuelto a agotar todas las plazas ofrecidas.

En concreto, los estudiantes viven durante 12 semanas "por y para la danza". De esta forma, por las mañanas trabajan la preparación física y, por la tarde, la técnica. Además, tienen la oportunidad de conocer extractos de piezas de coreógrafos de renombre internacional para así desarrollar la parte artística.

Al igual que en las últimas ediciones, ADAM ha alcanzado varios acuerdos con distintas compañías nacionales e internacionales para poder otorgar estancias a participantes del Campus y, de esta manera, que puedan experimentar el día a día de trabajo en una compañía. Podrán disfrutar de estancias en la Compañía Nacional de Danza, Valencia Dancing Forward, la compañía IT Dansa, y como novedad para esta edición en Ballet Theater Basel y en Stuttgart Ballet.

También se van a ofrecer otras estancias de una visión más formativa en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, de Valladolid, así como en el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha señalado que para el consistorio es "un orgullo acoger en el Complejo de La Petxina, un año más, el Campus Internacional de Danza de València", al que se ha referido como "una cita importante para los jóvenes bailarines y bailarinas, que posiciona a la capital del Túria a nivel internacional como cuna y hogar de la danza, el arte y la cultura del esfuerzo".

En este sentido, ha asegurado el "compromiso" de la administración local con "el impulso del talento artístico en València". "Vamos a seguir apostando por la juventud valenciana, apoyando la creación de nuevas oportunidades y promocionando disciplinas artísticas a través de eventos internacionales como este Campus", ha manifestado la edil.

MAESTRAS CON "PASIÓN" POR LA DANZA

Por su parte, el equipo directivo de ADAM ha destacado que tienen "la suerte" de poder ofrecer a todos los participantes del Campus la posibilidad de conocer a diferentes maestros y maestras y a "grandes profesionales" que transmiten su "pasión" por la danza, cada uno desde su experiencia en este ámbito, así como desde su visión, de manera que sus aportaciones tienen la meta del "enriquecimiento" de los participantes en este arte.

"Este año estamos orgullos de poder ofrecer la ampliación del Campus, gracias al apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, ya que tenemos la oportunidad de contar con unas magníficas condiciones e instalaciones que logran la consolidación del Campus en la ciudad de València como un referente de la danza a nivel nacional e internacional", ha expresado.

El equipo de profesionales --encabezado por Casino, Edelmann y Blanco-- está formado por Arantxa Argüelles, Emmanuelle Broncin, Laura Fernández, Luis Gadea, Rebecca Gladstone, María López, Juan Polo, Jaime Roque y Javier San Martín, todos ellos figuras del mundo de la danza "de gran prestigio internacional".

La Muestra de Clausura se celebrará en el Auditorio Municipal de Riba-roja el 29 de agosto a las 17.30 horas, con entrada gratuita. En esta muestra se pondrá en escena todo lo trabajado por los participantes durante el Campus, como clausura de esta edición.

GALA 'SOMOS ARTE' EN SEPTIEMBRE

El equipo directivo de esta escuela de bailarines ha destacado "el valor del Campus ADAM como trampolín hacia el mundo profesional de la danza", ya que en la próxima edición de la Gala 'Somos Arte' cuenta entre su elenco de estrellas con el actual solista de la Compañía Nacional de Danza Mario Galindo, quien participó en la edición del Campus ADAM 2018.

La gala está organizada también por ADAM y cuenta con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero. El Palau de Les Arts Reina Sofía acogerá la novena edición, que tendrá lugar el día 27 de septiembre y cuya recaudación se destinará a la Fundación Asindown.