Un total de 19 personas requieren atención por inhalación de humo a causa del incendio en la Vall d'Uixó

Población desalojada, a 25 de julio de 2026, en la Vilavella, Castellón, Comunidad Valenciana (España). ARCHIVO. - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas han requerido atención por inhalación de humo a causa del incendio que desde este sábado afecta a la Vall d'Uixó (Castellón) y otras poblaciones vecinas.

Según detalla la Generalitat, hay 19 personas atendidas por inhalación en el Hospital de La Plana, de las cuales siete permanecen en observación, dos ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado esta noche el Hospital de La Plana de Vila-real para interesarse por el estado de los pacientes y asistir a la reunión de coordinación y planificación de recursos sanitarios ante el incendio.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad ha reforzado la central del CICU en Castellón, así como los Puntos de Atención Continuada de la Vall d'Uixó, el de Onda y el de Betxí, así como el centro de salud de Moncofa. Además, se ha desplazado personal sanitario al Polideportivo de Nules.

También se ha reforzado el Hospital de La Plana y contactado y evaluados todos los pacientes de la Unidad de Hospitalización a Domicilio de la Vall d'Uixó, Nules, Vilavella y Artana; y en Hospital de Crónicos de La Magadalena se han habilitado camas para atender a pacientes crónicos que necesiten oxígeno.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria ha movilizado un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Servicio Vital Avanzado de enfermería (SVA), cuatro Soporte Vital Básico (SVB), una unidad de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de comunicaciones, una Unidad de Soporte y Coordinación (USC), y un vehículo de apoyo logístico.

Además, la Dirección General de Farmacia está en contacto permanente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón y se está aplicando el protocolo de emergencias para atender en las farmacias de guardia las necesidades de medicación de pacientes afectados por desalojos. Ante esta situación, se permite retirada de medicación aportando exclusivamente el número de DNI.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia informa de que en la noche del sábado tuvo que ser desalojada la residencia de mayores Novaedat de Vall d'Uixó, 115 personas que se han alojado en diferentes localidades como Castellón, Burriana, Cullera, Carlet y Estivella.

De igual manera, se había procedido a la trasladar a las personas dependientes que estaban en sus domicilios en las localidades desalojadas de Artana y la Vilavella a la residencia de la Generalitat en Burriana.

En esta línea y paralelamente a la extinción del incendio, el Consell sigue coordinando y prestando atención directa a los vecinos y vecinas que están viviendo está dramática situación. Desde ayer sábado, los consellers ya se desplazaron a los diferentes centros donde se encuentran las personas desalojadas para interesarse por su situación y supervisar la atención que necesitan.

Así, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha estado este sábado acompañando a los vecinos y vecinas alojados en el Pabellón Municipal de Nules, y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, se ha desplazado también hoy a Nules y a los puntos de recepción de Artana y Vilavella.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, se encuentra desde ayer sábado en el Edificio Polifuncional de Moncofa.

También la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha acompañado a los vecinos y vecinas alojados en el Polideportivo Municipal de Onda, y posteriormente se ha trasladado hasta La Vall d'Uixó para interesarse por las labores del realojo de los usuarios de la residencia de personas mayores Novaedat.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell se ha desplazado a Segorbe para conocer cómo se encuentran las personas alojadas.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En todas estas ubicaciones Cruz Roja se está encargando de atender a las personas allí alojadas y la Conselleria de Sanidad ha dispuesto de atención psicológica para quienes lo necesiten.

Además, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha habilitado distintas zonas en Onda, Borriana, les Alqueries, Xilxes y Moncofa para albergar a los animales domésticos y el ganado que han sido evacuados.

Por su parte, desde la Conselleria de Agricultura se está estudiando cómo colaborar con el acondicionamiento de accesos y el suministro de agua y alimentos a las ganaderías afectadas, así como con la posterior la restitución de los animales que se puedan haber perdido y que, de momento, se desconoce el número.