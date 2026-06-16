Un total de 21 cortometrajes compiten en la Sección Oficial del Festival de Cine de L'Alfàs del Pi 2026

Presentación del listado de las obras audiovisuales seleccionadas para competir en la Sección Oficial de Festival de Cine de L'Alfàs del Pi 2026 - AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 cortometrajes, seleccionados de entre las 1.014 obras presentadas, competirán en la Sección Oficial de la 38 edición del Festival de Cine de L'Alfàs del Pi (Alicante), que se celebrará del 3 al 12 de julio de 2026.

El listado de las obras audiovisuales seleccionadas ha sido anunciado por el alcalde de la localidad, Vicente Arques, junto a la concejala de Presidencia, Mayte García; el edil de Cultura, Manuel Casado, y el subdirector del certamen, Víctor Lario, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Todas las obras que competirán en la Sección Oficial optarán al Faro de Plata, el máximo galardón del evento. Además, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, ya que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España mantiene al Festival de Cine de L'Alfàs del Pi entre los certámenes habilitados para realizar esta preselección.

Asimismo, el certamen ha sido seleccionado este año como festival clasificador para los Premios Fugaz. Creados en 2014, estos galardones reconocen "lo mejor del cortometraje español" y se han convertido en una "referencia" para el sector audiovisual, según el consistorio.

Arques ha señalado que volver a superar el millar de cortometrajes inscritos demuestra "el prestigio y la consolidación" del festival dentro del panorama cinematográfico nacional y ha asegurado que es "una cita imprescindible para el cortometraje español" y "un escaparate excepcional para el talento emergente y consolidado", además de "un importante motor cultural, turístico y económico" para el municipio.

Por su parte, Lario ha apuntado que la selección de este año refleja "el excelente momento creativo que vive el cortometraje español, con propuestas muy variadas tanto en géneros como en estilos narrativos".

Además, ha subrayado que la calidad media de las obras recibidas ha sido "extraordinariamente alta", lo que ha hecho "especialmente complejo" el "proceso de selección", de acuerdo con el subdirector del festival.

De otro lado, un total de diez trabajos han sido seleccionados de entre los 56 recibidos para competir por el premio al Mejor Cortometraje de Animación. Entre ellos, predominan las historias de comedia y drama, aunque también hay propuestas de ciencia ficción, terror, fantasía y temática social.

PARTICIPACIÓN VALENCIANA

En cuanto a la participación valenciana, el festival ha recibido este año 86 cortometrajes procedentes de la Comunitat. De ellos, nueve han sido seleccionados para competir por el premio al Mejor Cortometraje Valenciano.

Las producciones seleccionadas abordan principalmente el drama, aunque también están presentes géneros como la ciencia ficción, el fantástico, la comedia, el terror y el cine experimental.

El Festival de Cine de L'Alfàs del Pi concede además un premio al Mejor Cortometraje Dirigido por Mujeres y con Perspectiva de Género, dotado con 500 euros y otorgado en colaboración con la asociación Huellas de Mujer. Este reconocimiento se falla entre las 40 obras seleccionadas en las categorías de Sección Oficial, Cortometraje Valenciano y Animación.

PREMIOS

En total, el certamen destina 9.500 euros a premios en metálico. El primer galardón está dotado con 4.000 euros y Faro de Plata; el segundo, con 2.000, y el tercero, con mil.

A ellos se suman el premio al Mejor Cortometraje Valenciano, dotado con mil euros, el galardón al Mejor Cortometraje de Animación, también con mil, y el reconocimiento al Mejor Corto Dirigido por Mujeres, con 500 euros. Igualmente, se concederán galardones honoríficos a la Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía.