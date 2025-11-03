ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 candidaturas optan a los premios Festers d'Alacant, que se fallarán el próximo 20 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante, después de que haya finalizado el plazo fijado en las bases.

Moros y Cristianos, con once candidaturas entre las categorías individual y colectiva, y la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas (Fafba), con el mismo número, son las que más aspirantes presentan. Les siguen Fogueres, con nueve; Tradicionales, con seis, y Semana Santa, con cuatro.

Los integrantes del jurado se reunirán la próxima semana para analizar el conjunto de las candidaturas presentadas y seleccionar tres finalistas por cada una de las categorías y modalidades, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Dicho jurado estará compuesto por concejales de la administración local, representantes de las distintas fiestas de la ciudad y por dos personas con "reconocida" trayectoria en el ámbito festero alicantino. Los premios consistirán en un trofeo artístico por cada categoría y modalidad.

Además, los tres finalistas seleccionados por cada una de las categorías y modalidades recibirán las estatuillas acreditativas en el transcurso de un acto previsto para el 17 de noviembre en el Salón Azul del consistorio alicantino.

La trayectoria de las personas o colectivos nominados o la consecución de un "hito o un hecho reciente de relevancia" serán algunos de los elementos que tendrán que valorar los integrantes del jurado para emitir su fallo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, será el encargado de hacer público al término de la 19 edición de la gala Festers d'Alacant el nombre de la persona o entidad ganadora del Premio José Ángel Guirao, en memoria del festero fallecido en 1998. En este caso, no se presentarán candidaturas, al ser una competencia exclusiva del ayuntamiento, como sucede desde la primera edición de estas distinciones.