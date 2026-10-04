Un trabajador afectado por inhalación de humo en un incendio en un restaurante de Torrevieja

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este sábado en la cocina de un restaurante de Torrevieja (Alicante) obligó a desalojar el local, informa el Consorcio Provincial de Bomberos, que apunta que un trabajador tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Sobre las 19:43 horas, se recibió el aviso de que se había iniciado un fuego en un establecimiento de restauración ubicado en la Avenida los europeos.

Según los bomberos, el fuego comenzó en la cocina del restaurante, al parecer en una freidora. El local tuvo que ser evacuado y los efectivos pudieron sofocar el incendio.

En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con un sargento, una Bomba Urbana Pesada (BUP) con un cabo y cuatro bomberos. La intervención concluyó a las 20:17 horas.