Un trabajador fallece al caer entre el hueco de una guía y un montacargas en Pinet

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 21 años falleció el pasado viernes por la tarde al precipitarse por un hueco entre una guía y un montacargas en una empresa de la localidad valenciana de Pinet, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 18.09 horas se recibió el aviso del accidente pero los servicios de emergencia no llegaron a acudir porque el joven trabajador ya había fallecido. Al lugar sí que acudieron los servicios de Atención Primaria para confirmar la muerte.

Según ha podido saber Europa Press, el siniestro se registró en una granja avícola de la localidad. El cuerpo de la víctima quedó atrapado en el hueco y los efectivos de bomberos desplazados al lugar del siniestro no pudieron recuperarlo hasta las 22.00 horas.