Un trabajador resulta herido en un accidente laboral en una obra en la calle Organista Plasencia de València

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 49 años ha resultado herido en un accidente laboral registrado este martes en una obra en la calle Organista Plasencia de València.

El siniestro se ha producido a las 13:35 horas y hasta el lugar se ha desplazado una unidad SVA (Soporte Vital Avanzado) de enfermería, según ha informado el CICU.

El equipo de la SVA ha asistido al herido, un hombre de 49 años, por politraumatismo y posteriormente lo ha trasladado al Hospital La Fe.