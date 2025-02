Una tractorada en València denuncia que la "competencia desleal" por Mercosur "pone en peligro el futuro" del campo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva 'tractorada' ha recorrido las calles de València este lunes y se ha concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno para denunciar que la "competencia desleal" que supone el acuerdo Mercosur "pone en peligro la viabilidad de las explotaciones y el futuro de la agricultura y ganadería española", al tiempo que entraña riesgos para la "seguridad alimentaria" de la ciudadanía.

La protesta se enmarca en la convocatoria a nivel nacional realizada por la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), en la que han participado agricultores de l'Horta, Utiel-Requena, la Ribera y la zona de Vila-real y Nules, ha detallado a Europa Press el portavoz de la Plataforma de Llauradors i Ramaders de l'Horta de Valencia, perteneciente a Unaspi, Vicente Alegre.

Los tractores han salido de varios municipios y se han unido a la altura de San Miguel de los Reyes, ya en València, para circular hasta la sede de la Delegación en la plaza del Temple, donde han permanecido hasta pasadas las 13 horas. Después, han emprendido el camino de regreso.

El objetivo de los agricultores participantes ha sido "hacer oír el desacuerdo con los tratados que está firmando la Unión Europea, en este caso Mercosur y con otros de otros países", que suponen "una competencia desleal porque no se rigen por la misma materia laboral, medioambiental ni económica por la que nos regimos".

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La firma de estos acuerdos, además, afecta a la "población de Valencia, de España y de Europa". "No vamos a tener la misma seguridad alimentaria que tenemos hoy en día produciendo dentro nuestras fronteras. Nos tendremos que comer lo que nos envíen producido fuera, sin saber qué controles ni en qué forma se ha producido", ha advertido.

Alegre ha mencionado entre los cultivos más afectados por esta situación en la Comunitat Valenciana la patata, cebolla, la chufa y la verdura de temporada como el tomate y el pimiento, también "en general el cereal y la ganadería van a estar muy afectados".

El portavoz agrario ha lamentado que el Gobierno central no haya recibido a esta organización, a pesar de los contactos intentados con el Ministerio de Agricultura y delegaciones del Gobierno. Les ha reclamado "poder dialogar para ver desde el punto central de la producción qué consideramos que puede pasar en un futuro".

Ante la sede de Delegación del Gobierno, Alegre ha leído un manifiesto para "alzar la voz ante las amenazas que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones y el futuro de la agricultura y ganadería españolas".

"UNA CRISIS SIN PRECEDENTES"

"El sector primario atraviesa una crisis sin precedentes. La falta de apoyo institucional, el aumento desmesurado de los costes de producción y la amenaza constante de acuerdos comerciales como el de Mercosur nos han dejado una situación de vulnerabilidad extrema. Un acuerdo que permite la entrada masiva de productos agroalimentarios de países como Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay, los cuales se producen bajo normativas mucho más laxas en cuanto a calidad, medio ambiente y condiciones laborales", ha expuesto.

Además, ha denunciado que "las políticas verdes de la Unión Europea, en lugar de apoyar una transición sostenible real, están agravando aún más la situación", y se ha referido a las restricciones del el uso de productos fitosanitarios y los objetivos "poco realistas" que están incrementando "los costes de producción y reduciendo la rentabilidad nuestras explotaciones". "Mientras tanto, los productos importados de este Mercosur se comercializan sin estas exigencias creando una competencia desleal que agrava aún más nuestra ya difícil situación", ha insistido.

Finalmente, ha señalado que, si las autoridades no implementan "medidas urgentes y efectivas que garanticen la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería", no cesarán las movilizaciones porque no van a permitir que "se vea comprometido" el futuro de sus familias.

En el acto han intervenido otros representantes agrarios como el de la plataforma de Utiel-Requena, Francisco Hortelano, quien ha pedido "unidad" al sector y ha advertido de los efectos que Mercosur tendrá para el sector vitivinícola de esta comarca. "Dice el señor ministro (Luis Planas) que vamos a notar mucho para bien Mercosur, porque el vino cuando salga no tendrá aranceles. Lo que no dice es que, cuando vengan los barcos de Chile o Sudáfrica con vino, tampoco tendrán aranceles" y las empresas lo comprarán, ha señalado.