La tradicional uva de Nochevieja afronta una campaña "complicada" marcada por una "significativa" bajada de la demanda - EUROPA PRESS

ALICANTE, 31 (EUROPA PRESS)

La tradicional uva de Nochevieja que se produce en el Valle del Vinalopó en la provincia de Alicante afronta este año una campaña "complicada" que se ha visto marcada por la climatología y una baja demanda, así como un aumento "relevante" en los costes de producción que ha afectado al balance global de la rentabilidad de los agricultores.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, Beatriz Rocamora, directora de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, quien ha destacado una caída de la demanda "bastante significativa" este año y que "evidentemente, nos ha afectado".

No obstante, la producción de uva ha aumentado con respecto al año pasado con 31 millones y medio de kilos, siendo la mitad de la producción de variedad aledo, las que más se consume en estas fechas navideñas.

Sin embargo, Rocamora ha precisado que la uva de este año ha requerido más mano de obra en el almacén, lo que ha provocado que los costes se hayan "disparado" porque exigen "mayor trabajo y mayor horas de limpieza", lo cual supone contratar a más empleados, y que eso repercuta "negativamente" en la balanza de costes que afrontan tanto los agricultores como los comercializadores.

UNA DEMANDA MENOR POR UN PRECIO "ELEVADO"

La demanda en el punto de venta ha disminuido este año en respuesta a un incremento de precios de las frutas en general "bastante elevado". "Una inflación que llevamos arrastrando desde marzo del año 2022 y que hace que el consumidor cuando toma sus decisiones de compra, pues evidentemente no prioriza algunos productos que no son esenciales", ha detallado Rocamora.

La variedad aledo, la que más se comercializa en Nochevieja, mantiene la tradición de venta pero la entrada de uva de contraestación de otros mercados hace que la oferta se amplíe y la uva del Vinalopó no sea la única opción en puntos de venta.

"Somos los mejores, somos la mejor uva del mundo, pero no somos la única. Entonces el consumidor tiene que llegar a conocer que esta uva tiene que llegar a identificarla, a demandarla y que sea ésta, la de la DO, que le acompañe en el fin de año, que es el día más emblemático de consumo de uva", precisa la directora de este organismo.

Empresas dedicadas a la producción de uva embolsada señalan que esta campaña también se ha visto afectada por el cambio climático ya que es un cultivo "muy delicado", sobre todo por las olas de calor, que hace que este fruto se envejezca. Por otro lado, apuntan que la restricciones en el uso de fitosanitarios en la Unión Europea les impide "tener un mejor control de plagas", lo que se traduce en "mayores pérdidas de cosecha", ha asegurado Claudiana Vieira Soarez, ingeniera agrícola de la empresa Betisan SL de la marca de Uvas Rosendo que ha producido en esta campaña con tres millones de uva, siendo la mitad la correspondiente a la variedad aledo.

UNA TRADICIÓN ARRAIGADA

Los productores de la uva embolsada del Valle del Vinalopó aseguran que la tradición de comer los doce granos para despedir el año y dar la bienvenida al Año Nuevo nació en este territorio y remarcan que su sabor especial se debe al hecho de estar cultivada dentro de un bolso, lo produce su "olor típico" y una piel "más fina y más sabrosa", y destacan que las uvas de esta DO son "las uvas de la suerte, las uvas artesanales".

"Son crujientes y jugosas. Tiene un color típico, y también tienen la pepita que también trae suerte. Creo que no se hace una tradición por nada, y yo creo que si lleva un siglo de tradición, será por algo", ha comentado Vieira.

Por su parte, desde la DO, piden a los consumidores que busque la uva amparada por la denominación de origen, la uva de mesa de Vinalopó, porque remarcan que es la que está "directamente vinculada a nuestra tradición de las doce uvas": "Si existe una tradición de consumir doce uvas es porque hay una uva que lo permite, que es la uva con denominación de origen del Vinalopó".