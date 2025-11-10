Tradiciones, patrimonio vivo y creatividad, en los carteles de las Fallas de València 2026

Las falleras mayores de València 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, en la presentación de la imagen gráfica de las fiestas - JCF

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La imagen gráfica de las Fallas de València 2026, obra del diseñador e ilustrador valenciano Vicent Ramón Pascual, representa tres escenas simbólicas basadas en los principales pilares por los que las fiestas josefinas fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las tradiciones, el patrimonio cultural vivo y la creatividad y las artes centran la temática de los carteles, con el objetivo de "poner en valor todo aquello que hace grande nuestra fiesta", explican desde Junta Central Fallera (JCF).

Esta campaña gráfica se ha dado a conocer en un acto de presentación en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) con la asistencia del diseñador, las falleras mayores de 2026 Carmen Prades y Marta Mercader, sus cortes de honor y el concejal de Fallas y presidente de JCF, Santiago Ballester.

El primer cartel representa que las Fallas son una fiesta "para toda la ciudad", recordando que tras la Ofrenda llega la Nit del Foc. Dos actos donde están presentes la elegancia de la indumentaria, el olor a flor y el sonido de la música y la pólvora.

El segundo integra la música del tabal y la dolçaina con "las mejores galas de la mujer valenciana", envueltos de las llamas que encienden la fiesta.

Por último, la tercera propuesta es un homenaje al oficio del artista fallero, donde el color inunda las calles y ya se respira el ambiente fallero. Un cartel que refleja el ciclo fallero del fuego purificador, "ese del que no se puede escapar pero que nos renueva una y otra vez".

Todas estas imágenes recuerdan a la pirotecnia, el fuego, la música y las tradiciones, pero también a ninots, flores, falleras y falleros, artesanos, fallas, indumentaria, cultura y sentimiento.