El tráfico de contenedores de Valenciaport crece un 3,4% en 2025 y las exportaciones suben un 5,56%

VALÈNCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones portuarias de Valenciaport cerraron 2025 con un balance positivo en el tráfico de contenedores, con un total de 5.662.661 TEUs (contenedores de 6,1 metros de longitud), lo que supone un incremento del 3,41 % respecto al año anterior. En términos de contenedores, las exportaciones crecieron un 5,56% y las importaciones aumentaron un 15,55 % durante 2025.

En términos de mercancía general, los puertos de la Autoridad Portuaria de València (APV) --Valencia, Sagunt y Gandia-- movieron 80.061.993 toneladas, con un ligero descenso del 0,75 %.

En 2025 los primeros puestos del ranking de relaciones comerciales de Valenciaport los ocupan China, seguida de Italia y Estados Unidos, ha informado la APV. Estos mercados continúan siendo los principales socios de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de València.

Respecto a la evolución de los tráficos, los mayores crecimientos en el conjunto del año se han registrado en países como China, Argelia y Francia.