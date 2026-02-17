TRAM d'Alacant ofrece un servicio especial nocturno el viernes 20 de febrero por Carnaval

Archivo - TRAM d'Alacant - GVA - Archivo

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant ofrecerá el viernes 20 de febrero un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las 03.00 horas de la madrugada para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de los desfiles y fiestas de Carnaval.

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a estas celebraciones puedan regresar a sus hogares "con comodidad y rapidez" y "sin tener que conducir sus vehículos privados", según señala la Generalitat en un comunicado.

Los actos que se iban a celebrar el pasado sábado 14 de febrero fueron aplazados debido a las fuertes rachas de viento. La decisión de que sea un viernes y no un sábado se debe a que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante.

LÍNEAS Y HORARIOS

En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso. La línea 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a la 01.54 horas. De Sant Vicent del Raspeig, el primero lo hará a las 22.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será el de las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, pero el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la línea 3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

Por su parte, la línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a la 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Desde la Generalitat han apuntado que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta y han recordado que, para obtener más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de atención al cliente 900720472, en la página web www.tramalacant.es y en la aplicación oficial.