TRAM d'Alacant ofrecerá 144 horas ininterrumpidas de servicio durante Fogueres

Imagen de un tren del TRAM d'Alacant - GVA

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha organizado para las fiestas de Fogueres de Sant Joan un dispositivo especial del TRAM d'Alacant que ofrecerá 144 horas ininterrumpidas de servicio, desde el próximo 20 de junio y hasta la madrugada del 25 al 26, para "facilitar la movilidad de residentes y visitantes y fomentar el uso del transporte público durante las principales jornadas festivas".

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha destacado que este operativo supone "un esfuerzo extraordinario" para que alicantinos y turistas puedan disfrutar de las celebraciones "con la tranquilidad de saber que siempre tendrán el TRAM para desplazarse y regresar a casa", ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "apostar por el transporte público estos días es una decisión cómoda y segura, pero también responsable, porque contribuye a reducir la congestión y las emisiones contaminantes".

Según la Generalitat, el dispositivo especial incrementará un 37 por ciento los servicios habituales y pondrá en circulación cerca de 2.850 trenes y tranvías, que recorrerán alrededor de 45.000 kilómetros y ofrecerán 840.000 plazas, unas 168.000 diarias.

Además, ha continuado, se triplicará la vigilancia con 155 servicios especiales coordinados las 24 horas desde el puesto de mando y se reforzará la plantilla de maquinistas, agentes de estación, personal de supervisión y equipos de limpieza.

PREVISIONES

Con este dispositivo, según ha señalado el vicepresidente, la Generalitat "prevé superar el medio millón de viajeros durante las fiestas y estima que el refuerzo del transporte público permitirá evitar más de 240.000 desplazamientos en vehículo privado".

Así, del 20 y al 24 de junio, el TRAM d'Alacant ofrecerá circulaciones adicionales durante toda la noche, enlazando con el inicio del servicio regular de la mañana del 25 de junio. Las frecuencias de paso oscilarán entre los 15, 20 y 60 minutos, en función de la línea.

Como en años anteriores y en coordinación con los servicios municipales de seguridad, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cerrará el acceso de Federico Soto de la estación de Luceros entre el 18 y el 24 de junio, de 13.30 a 14.20 horas, durante el disparo de la mascletá.

Por su parte, la estación de Mercado permanecerá abierta para garantizar el servicio a los usuarios. Además, y debido a la "elevada ocupación prevista", no se permitirá el acceso con bicicletas y patinetes en la zona A del TRAM d'Alacant, entre Alicante y Venta Lanuza, desde el 20 y hasta el inicio del servicio del día 25.

Respecto a la "huelga convocada por sindicatos minoritarios", el vicepresidente ha abundado en que "se sigue negociando el convenio colectivo en el órgano pertinente y que se espera llegar a un acuerdo pronto". Pese a ello, ha indicado que "el dispositivo especial está garantizado y que en todo caso se decretarán servicios mínimos".

Después de los días grandes de Fogueres y del 25 al 29 de junio, se reforzarán los servicios nocturnos de las líneas 2, 3 y 4 con motivo de los castillos de fuegos artificiales del Cocó, cuyo lanzamiento tendrá lugar en la playa del Postiguet.

El TRAM d'Alacant volverá a ofrecer durante los meses de julio y agosto el servicio especial Tramnochador, que conectará Alicante, Benidorm y Altea las noches de viernes y sábado, para facilitar el acceso a las principales zonas de ocio de la provincia mediante transporte público. Además, con motivo del espectáculo piromusical del Castell de l'Olla, se reforzarán los servicios de las líneas 1 y 9.

APARCAMIENTO PROVISIONAL

Por otra parte, Martínez Mus ha anunciado que la Generalitat pondrá en servicio antes del inicio de Fogueres "un nuevo aparcamiento provisional junto a la estación de Adif", con 140 plazas adicionales, que se sumarán a las 208 ya disponibles en el estacionamiento provisional habilitado por las obras de la futura Estación Central del TRAM d'Alacant. En total, los usuarios dispondrán de 348 plazas de aparcamiento junto a la terminal.

Al aparcamiento se podrá acceder desde el número 6 de la calle Bono Guarner y se instalará nueva señalización de orientación para los vehículos en el entorno. Para poder ejecutarlo ha sido necesario instalar una nueva estructura metálica y de hormigón, sobre losa de cimentación, que supone la creación de un nuevo forjado sobre el aparcamiento de 'rent a car' preexistente, ha precisado la Generalitat.