El TRAM d'Alacant recupera la circulación entre Hospital Vila y Benidorm con "mejores servicios" tras las obras

El TRAM recupera la circulación entre Hospital Vila y Benidorm con "mejores servicios" tras las obras - GVA

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El TRAM d'Alacant ha recuperado este martes la circulación entre las estaciones de Hospital Vila y Benidorm con "mejores servicios" para los usuarios, después de las obras de duplicación de vía y electrificación que se han desarrollado en un tramo de 6,23 kilómetros.

Con esta actuación, que ha contado con una inversión cercana a los 40 millones de euros, se dota a este transporte "de mayor capacidad" y "regularidad" y de "la infraestructura para la futura mejora de frecuencias".

Así lo ha destacado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante un recorrido entre estas paradas junto al presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y los primeros ediles de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, y de Finestrat, Nati Algado, junto con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

El jefe del Consell ha señalado que esta actuación responde a "una demanda histórica de todos los municipios de la comarca que abogaba por mejorar y adaptar el transporte público a las necesidades actuales y al crecimiento poblacional", al tiempo que ha indicado que supone un "salto cualitativo" en la conectividad, lo que garantiza "una mejor conexión con los servicios básicos de la zona como el hospital", según recoge la Generalitat en un comunicado.

En concreto, estos trabajos han permitido la rehabilitación de los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica, "reforzando su accesibilidad y sus equipamiento", además de instalar un ascensor en la parada de Hospital Vila "que facilita el acceso al centro hospitalario".

De esta forma, se ha duplicado la vía a nivel de infraestructura, se ha construido un nuevo viaducto sobre el barranco del Murtal, se ha ejecutado la superestructura de vía y electrificación y se han añadido nuevas instalaciones de seguridad, comunicaciones ferroviarias y subestaciones de energía.

Al respecto, la administración autonómica ha recordado que "durante los 16 meses de ejecución de la obra", Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha ofrecido un servicio alternativo de autobús que enlazaba con las paradas del TRAM de Creueta en La Vila Joiosa y Benidorm.

"TRANSFORMACIÓN"

En este contexto, Pérez Llorca ha recalcado que "la Marina ha experimentado una transformación muy importante en materia de movilidad y transporte" y ha trasladado el "compromiso" de la Generalitat con la "mejora" de las condiciones de movilidad en las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta, "a través de la ampliación y modernización del servicio del TRAM para facilitar a los ciudadanos el acceso a un transporte público sostenible y competitivo".

Así, se van a desarrollar acciones como la tranviarización del tramo que va entre la avenida de Beniardá en Benidorm y la parada intermodal frente a la estación de autobuses, la duplicación de vía en el tramo Albir-Altea en la línea 9 y la electrificación entre Benidorm Intermodal-Garganes (Altea) con un presupuesto de alrededor de 30 millones de euros.

Además, Pérez Llorca se ha referido a la "inminente" puesta en marcha de la mejora del servicio público de transporte de viajeros en autobús, con el fin de "asegurar la continuidad del transporte entre los municipios de la comarca".