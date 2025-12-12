El TRAM recupera la circulación entre Hospital Vila y Benidorm el martes 16 de diciembre

TRAM d'Alacant - GVA

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) recuperará la circulación ferroviaria entre las paradas de Hospital Vila y Benidorm el próximo martes, 16 de diciembre, desde el inicio del servicio, y una vez completadas las obras de duplicación de vía y electrificación que se ejecutan en este tramo de la línea 1 del TRAM d'Alacant.

Ese día dejará de funcionar el servicio alternativo de autobús con parada en Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta y que, desde el pasado 24 de noviembre, enlaza con el servicio ferroviario en circulación, en las paradas de Creueta (dirección Luceros) y Benidorm (dirección Dénia). En el tramo afectado, únicamente ha quedado sin servicio de autobús el apeadero de Terra Mítica, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Según la administración autonómica, "la interrupción del servicio ferroviario se realiza como consecuencia de la fase previa a la finalización de las obras de duplicación de vía y electrificación que se ejecutan en este tramo, desde finales de 2024".

Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso en las estaciones y paradas de TRAM, así como en el teléfono de información de atención al cliente 900720472 y en la página web y la aplicación oficial.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Desde la Generalitat han explicado que las actuaciones en ejecución discurren por los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, a lo largo de un tramo de aproximadamente 6,23 kilómetros. El espacio afectado incluye el entorno inmediato del actual trazado de la línea, sobre la plataforma ferroviaria ya ejecutada, así como franjas adicionales colindantes. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, IVA incluido, está financiado con fondos de la Unión Europea Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Los trabajos que se han ejecutado a lo largo de este año han permitido duplicar la vía a nivel de infraestructura, incluida la ejecución de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal, superestructura de vía y electrificación, incluyendo la adecuación de las obras de drenaje y corrección de los terraplenes dañados, ha añadido.

Además, ha continuado, se han dispuesto nuevas instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias y la adaptación de las existentes, incluso la modificación de enclavamientos. También se han realizado actuaciones en las subestaciones de energía para los nuevos requerimientos de la red y para la actualización de los equipos eléctricos que se encuentran obsoletos.

En la misma actuación se han rehabilitado los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica con los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamientos. Asimismo, "se ha mejorado" el acceso al Hospital de la Marina Baixa, desde el apeadero de Hospital Vila, con la instalación de un ascensor para dotar de un "mejor acceso" y cumplir con los criterios de accesibilidad.

El proyecto constructivo también comprende la renovación de cerramientos a lo largo del tramo y se prolonga el camino Moralet, desde el aparcamiento existente al norte de la estación de Benidorm para habilitarlo como itinerario senderista, de modo que se generará un itinerario saludable.