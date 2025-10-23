El transporte público seguirá en la plaza del Ayuntamiento de Alicante esta Navidad antes de que sea peatonal

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que el transporte público seguirá prestando servicio esta Navidad en la plaza del Ayuntamiento, antes de llevar a cabo el cierre al tráfico definitivo, en el marco del proyecto para peatonalizar este enclave.

Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, después del acto de entrega de los II Premios de Promoción de la Salud, que se ha celebrado en el Salón Azul del consistorio.

De esta forma, según ha reiterado Barcala, se va a impulsar una primera fase "que estará para Navidad", en la que el transporte público podrá circular por la plaza, y una segunda que llegará después, "en un periodo de tiempo muy corto".

Esta última parte del proceso se implantará "en cuanto esté readaptado todo el sistema de distribución del transporte urbano". En este sentido, ha abogado por seguir "apostando" por la sostenibilidad con la electrificación de la flota y con la ampliación de líneas, para "tejer una red" donde esta modalidad de desplazamiento "sea una alternativa real al vehículo particular". "Nos importa y mucho", ha apostillado.

Al ser preguntado por más detalles sobre la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y la de la calle San Vicente, ha afirmado que "en los próximos días" habrá una "exposición mucho más pormenorizada" de estos trabajos.

Además, ha dicho que se alegra del debate que surgido tras los anuncios de su proyecto "transformador" para Alicante realizados en el debate sobre el estado de la ciudad: "Queremos que la gente opine al margen de abrir esos periodos de exposición pública para que todo el que tenga algo que decir pueda explicarlo".

CIUDAD DEPORTIVA DEL HÉRCULES

Sobre otras iniciativas desveladas en ese pleno, como la futura Ciudad Deportiva del Hércules, ha recordado que es un proyecto privado al que el consistorio ha mostrado su "total respaldo" para que "llegue a buen puerto".

Respecto a críticas lanzadas por sectores de la oposición a esta iniciativa, ha manifestado: "Nosotros estamos en la dinámica de transformar esta ciudad, de dar ese salto, llevamos trabajando en eso, lo vengo diciendo, desde distintas expectativas. Parece que sorprende cuando de repente presentamos varios proyectos, pero son muchos los que llevamos ejecutados dentro de esa triple transformación que tantas veces he comentado: transformación urbana, transformación estructural y transformación social".

Y ha continuado: "En el modelo de ciudad que presenté el año pasado, el modelo de ciudad futuro, estábamos ya diseñando esta ciudad mirando el año 2050. Aquí o miras a largo plazo o lo que estás haciendo es sencillamente nada".

Finalmente, sobre cuestiones urbanísticas de la futura Ciudad Deportiva, ha indicado que la Concejalía de Urbanismo analizará este proyecto cuando el club blanquiazul lo concrete. "Hasta entonces, es un brindis al sol", ha sentenciado.