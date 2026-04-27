Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3 para evitar atascos - MINISTERIO

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la conexión directa entre la V-30 y la A-3 salvando el nuevo cauce del río Túria, en los términos municipales de València, Xirivella y Mislata, en la provincia de Valencia, con un presupuesto estimado de 56 millones de euros (IVA incluido).

La resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta actuación tiene como objetivo la mejora de la funcionalidad de la conexión existente, así como aliviar el tráfico actual en la zona, que sufre frecuentes retenciones.

Para ello, el proyecto contempla la remodelación del enlace de la V-30 con la A-3, la ampliación a cuatro carriles de la autovía A-3 en sentido Madrid desde este enlace hasta el acceso al aeropuerto, la construcción de seis nuevas estructuras y la ampliación de otras tres existentes.

En concreto, se prevé un nuevo puente paralelo al existente sobre el cauce del Túria que servirá también para salvar también el cruce sobre la V-30, además de un paso inferior en el cruce A-3 y el ramal Puerto-Madrid (dos estructuras) y de un paso inferior ciclopeatonal bajo el ramal València-Puerto.

También se contemplan una nueva pasarela ciclopeatonal sobre el ramal València-Barcelona y una estructura de protección de tubería de agua potable existente.

Entre las ampliaciones previstas sobre infraestructuras existentes figuran: el paso inferior de la avenida 9 d'Octubre; la pasarela peatonal sobre los ramales Madrid-Barcelona, Puerto-Madrid y la vía de servicio de la V-30, y la pasarela peatonal sobre la A-3.

Además, el proyecto incluye la instalación de nuevos recorridos ciclopeatonales y la implantación de medidas de protección acústica en el entorno urbano de la actuación.