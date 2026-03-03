Transportes, dispuesto a aportar "aclaraciones" al juzgado o a la CIAF sobre el accidente de Adamuz

Archivo - Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz el pasado mes de enero. - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que si el juzgado o la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) necesitan "aclaraciones" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, "Adif las podrá aportar de manera inmediata".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas, antes de participar en un congreso en València, sobre si puede haber "una posible manipulación" de los informes del siniestro de Adamuz. La Guardia Civil ha pedido a la CIAF que le amplíe información sobre una advertencia que le hizo este ente al instituto armado tras detectarse "distintas incongruencias" en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz.

"Nosotros tenemos la plena tranquilidad de haber puesto a disposición judicial absolutamente toda la información que está en nuestra mano. Son miles de folios y, por tanto, sobre esto nada más que decir", ha subrayado Santano.

Además, ha recordado que "hay una investigación abierta por la policía judicial y por la CIAF" y ha garantizado que en el Gobierno son "absolutamente respetuosos con ese proceso". "Insisto en que hemos cumplido con nuestra obligación, que es dar toda la información que está en nuestra mano con plena transparencia", ha agregado.

"A partir de ahí, si se necesitan aclaraciones, yo creo que esas tienen que producirse por las vías oportunas. Si el juzgado o la CIAF necesitan esas aclaraciones, estoy seguro que Adif las podrá aportar de manera inmediata", ha finalizado el secretario de Estado del Ministerio que dirige Óscar Puente.