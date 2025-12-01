Transportes impulsa las obras de la segunda vía entre Moixent y L'Alcúdia con dos contratos por 53,5 millones

Archivo - Vía entre Moixent y L'Alcúdia - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado dos contratos por un valor global de 53,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, para impulsar el tendido de una segunda vía en el tramo de 16,8 kilómetros entre Moixent y L'Alcúdia de Crespins de la línea ferroviaria que une València y Alicante, "en lo que supone un paso más en el desarrollo del Corredor Mediterráneo a su paso por la Comunitat", ha informado este organismo en un comunicado.

El primer contrato, de 20,5 millones de euros, servirá para los trabajos de implantación de esta segunda vía, que incluyen el montaje de los sistemas de electrificación. Una vez concluidos, se canalizará por esta vía el tráfico de trenes convencionales de Cercanías, Media Distancia y mercancías.

El segundo, de 33 millones, servirá para la adquisición de carril que se empleará tanto en el montaje de esta segunda vía entre Moixent-L'Alcúdia como en la implantación del ancho mixto entre La Encina y Alicante.

La implantación de la segunda vía entre Moixent y L'Alcúdia "reforzará" la capacidad y operatividad de la línea y se ejecutará al tiempo que la histórica vía doble convencional entre Xàtiva y La Encina se convierte al ancho estándar "para acoger las futuras circulaciones de alta velocidad entre València y Alicante", han recordado.

Además, se integra en el Plan de Cercanías de València, "reforzando el nudo de La Encina como punto estratégico del Corredor Mediterráneo y conexión con el Corredor Atlántico", han dicho. En este sentido, resulta "clave" para el tráfico de mercancías y la conexión con los puertos de Cartagena y Alicante, para los servicios de Cercanías de la Comunitat Valenciana y, en el futuro, para conectar por alta velocidad las tres capitales valencianas, han señalado.

Los trabajos comprenden también la conexión de esta nueva segunda vía a las estaciones de Moixent y L'Alcúdia de Crespins, y mejoras en esta estación y en la de Vallada. Por su parte, las estaciones de Vallada y Montesa contarán, además, con una marquesina que cubra parte de sus andenes, permitiendo así el resguardo de los viajeros; y reforzarán su accesibilidad y el tránsito de pasajeros con la mejora de las escaleras y rampas del paso inferior que une sus andenes.

También se realizarán trabajos en la vía 1 de L'Alcúdia de Crespins para mitigar las vibraciones al paso de los trenes; y en Vallada se habilitará una vía de apartado, que reforzará la gestión y capacidad de los tráficos por la línea.

El segundo de los contratos ahora adjudicado para la adquisición de carril, por importe de 33 millones de euros, permitirá avanzar en el desarrollo del Corredor Mediterráneo a su paso por la Comunidad Valenciana. Concretamente, el material se empleará tanto en el montaje de la segunda vía en el tramo Moixent-L'Alcúdia de Crespins como en la implantación del ancho mixto en el tramo La Encina-Alicante.

Esta inversión se suma a otras aprobadas recientemente para proveer a Adif de los materiales de vía que se emplearán en ambas actuaciones, como la licitación de los contratos para adquirir traviesas y balasto para el tramo La Encina-Bifurcación Alicante, por importe global de 34 millones de euros; la licitación del suministro de balasto para la segunda vía entre Moixent y L'Alcúdia de Crespins por 3,7 millones de euros; y la adjudicación, por 1,6 millones de euros, de un contrato para adquirir aparatos de vía para este mismo tramo, han recordado las mismas fuentes.