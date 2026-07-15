Transportes licita contratos por 50,13 millones para el mantenimiento de 354 kilómetros de carreteras valencianas

Obras de tratamiento preventivo en una carretera. - MINISTERIO TRANSPORTES

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 50,13 millones de euros (IVA incluido) varios contratos para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en 354 kilómetros de carreteras estatales, 160 de ellos de autovías, de la Comunitat Valenciana en las provincias de Alicante y Castellón.

La licitación de estos contratos, previamente autorizados en el Consejo de Ministras y Ministros, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En concreto, en la provincia de Alicante se han licitado dos lotes para un total de 170,2 kilómetros de carreteras, de los cuales 160,8 kilómetros corresponden a autovías.

Así, se ha sacado a licitación un lote, por 24,4 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-31 entre los km 235 y 240, la A-7 entre los km 526 y 553, la A-70 entre los km 5 y 35, la A-77 entre los km 3 y 7, la A-77A entre los km 0 y 3, y la N-330 entre los km 406 y 408; así como distintos enlaces y vías de servicio.

Además, se procederá a la iluminación de los ramales del enlace de la A-31, acceso al Puerto de Alicante, con la glorieta de México, entre los km 238,5 y 239. También se ejecutará una reordenación del enlace de la A-7 con la AP-7 y la CV-875 (Crevillent/estación), en la autovía A-7, en el kilómetro 526,5.

Junto a ello, se ha licitado otro lote, con una inversión de 14,9 millones de euros, para la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la N-344 entre los km 118 y 126, la A-33 entre los km 78 y 89, y la A-31 entre los km 165 y 235; así como los ramales de enlace de la autovía A-33 con la A-31. Se ejecutarán también carriles de cambio de velocidad en vía colectora-distribuidora margen derecha, entre los km 224 y 226, y carril de trenzado margen izquierda, del km 233,9 al 234,7 de la autovía A-31.

Por su parte, en Castellón se ha licitado un lote, por 10.7 millones de euros, que tiene como objeto la conservación de 164,8 km del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la N-340 entre los km 1.000 y 1.058, la N-232 entre los km 1 y 77, la N-232A en varios tramos entre los km 30 y 84, y la N-238 entre los km 1 y 9.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.