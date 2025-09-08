Transportes programa cortes en la AP-7 por las obras de mejora y modernización del túnel de Pilar de la Horadada

Obras de mejora y modernización del túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado varios cortes en la autopista AP-7 por las obras de mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado del túnel de Pilar de la Horadada (Alicante), ubicado entre los kilómetros 774 y 770, en el tramo Crevillente-Cartagena.

La actuación cuenta en su totalidad con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En un comunicado, el Ministerio ha explicado que, con motivo de estos trabajos y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este lunes por la mañana se va a cortar por completo la calzada de la AP-7 en sentido Alicante.

Además, desde las 07.000 horas del 22 de septiembre se producirá el corte completo de la calzada de la AP-7 en sentido Cartagena. Está previsto que ambas afectaciones finalicen el 23 de septiembre a las 18.00.

Para "asegurar la fluidez" del tráfico durante dichas afectaciones se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-332, que circula en el tramo afectado de forma paralela a la autopista, desde el enlace de San Pedro del Pinatar/Pilar de la Horadada (AP-7 kilómetro 774) hasta el enlace de Pilar de la Horadada (AP-7 kilómetro 770).

Durante este período, se llevarán a cabo los trabajos de instalación de sistemas de control y seguridad del túnel que requieren de corte completo del tubo.