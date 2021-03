Los transportistas valencianos critican el elevado precio y la falta de servicio especializado en las ITV

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha denunciado ante la Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana las principales dificultades a las que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera a la hora de acceder al servicio de revisión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), entre las que destacan el coste elevado de la revisión, la ausencia de personal cualificado que pueda atender a las particularidades de estos vehículos y las limitaciones horarias para acceder al servicio.

Los transportistas proponen buscar alternativas para crear un sistema "más versátil y funcional" con el que asegurar un mejor nivel de servicios a los vehículos pesados, según han indicado en un comunicado en el que han detallado que necesitan más estaciones y líneas de revisión para vehículos pesados con un horario amplio y flexible y personal cualificado.

Los representantes de colectivo, que se han reunido este martes con la Dirección General de Industria, están "muy descontentos" con la situación y han explicado que muchas empresas del sector se ven abocadas a utilizar otras estaciones en las rutas habituales de sus vehículos en comunidades autónomas limítrofes, como Murcia, Castilla La Mancha o Aragón, ante la ineficacia del servicio que se presta en nuestra región", ha afirmado el vicepresidente de FVET, Juan Ortega.

El colectivo ha indicado que el precio de la revición está por encima del resto de España, ya que las estaciones de la Comunitat Valenciana, junto con las de Baleares y las de Ceuta tienen los precios más caros, con una media de 79 euros por revisión, independientemente de la modalidad de prestación existente en cada territorio, ha añadido Ortega que ha subrayado que hay que tener en cuenta que, en función del vehículo, es frecuente que las revisiones deban realizarse cada seis meses.

FALTA DE PERSONAL CALIFICADO

Junto al elevado precio, los transportistas valencianos han puesto de manifiesto la falta de personal cualificado que pueda tener un criterio sobre este tipo de vehículo ya que "muchas estaciones o no tienen servicio para vehículos pesados o solo tienen con carácter mínimo o residual", según las mismas fuentes que han indicado que "cuando se presta el servicio, no se cuenta con profesionales capacitados en este campo que puedan valorar lo que de verdad puede suponer un perjuicio para la seguridad vial".

Por esta misma razón, los transportistas se encuentran muchas "ineficiencias operativas" derivadas, por ejemplo, de la simulación en carga para la prueba de frenado ya que "muchas veces no funciona y, para intentar subsanar esta situación, se carga el vehículo, pero, si no se aprueba la ITV, no se puede realizar en ese momento el servicio contratado generando un problema para la empresa de transportes. Es fundamental que la simulación del vehículo en carga funcione", han señalado.

Otra de las trabas es la imposición obligatoria y exclusiva de procedimientos de cita previa para la revisión pues los vehículos pesados no siempre pueden prever la fecha exacta en la que podrán acudir a la estación. "El sistema de cita previa, con estas limitaciones, no sirve para nosotros, sobre todo para los transportistas de internacional, que no saben con exactitud cuándo tendrán su vehículo en Valencia", han señalado.