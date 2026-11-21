Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia, a 28 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 20 meses ha sido trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia tras sufrir politraumatismos y fractura de cráneo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Tal como ha avanzado 'Mediterráneo', el menor, de 20 meses, se habría precipitado desde una ventana de un primer piso ubicado en la localidad castellonense de Xilxes.

El CICU ha recibido el aviso a las 12.21 y se ha ha movilizado un vehículo SAMU que ha atendido al menor en el lugar, un helicóptero que lo ha trasladado hasta la helisuperficie del Hospital La Fe de Valencia y otro SAMU que lo ha trasladado de la helisuperficie al propio hospital.