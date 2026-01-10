Trasladado al hospital un hombre de 62 años tras caer desde un primer piso en la Vila Joiosa (Alicante)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha sido trasladado al Hospital de la Marina Baixa tras haber caído desde un primer piso en el municipio alicantino de la Vila Joiosa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El hombre herido ha sido atendido por politraumatismos, entre otros una fractura costal, según han detallado las mismas fuentes.

Hasta el lugar del suceso, en la calle Pelayo de la Vila Joiosa, ha acudido un SAMU y, posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital de la Marina Baixa.