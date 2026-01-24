Trasladado al hospital un hombre tras sufrir quemaduras en un incendio en València

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Publicado: sábado, 24 enero 2026 19:58
   VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha sido trasladado al hospital por quemaduras tras un incendio declarado en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El herido, que presentaba quemaduras, ha sido estabilizado 'in situ' y, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia.

   El aviso se ha notificado a las 18.15 horas y, hasta el lugar del suceso, se han movilizado dos unidades del SAMU y una unidad SVB.

