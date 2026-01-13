Trece compañías actuarán en el ciclo de teatro amateur 'Castelló a Escena' del 17 de enero al 18 de mayo

Presentación de Castelló a Escena - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 13 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El ciclo de teatro amateur 'Castelló a Escena', que contará con la actuación de 13 compañías, ha levantado hoy el telón de su 34ª edición, que llega tras batir en 2025 su récord de asistencia. En total fueron 5.564 espectadores los que acudieron el año pasado a sus funciones, llenando la totalidad de las 26 funciones programadas.

El acto ha contado con la asistencia del concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, y una amplia representación de actores de los grupos participantes. Desde el 17 de enero y hasta el 18 de mayo, trece compañías de la capital de la Plana se subirán a las tablas del Teatre del Raval Rafa Lloret. En concreto los grupos Amigos del Teatro, Brau Blocau, Teatre del Somni, Baladre, Tragapinyols, L'Armelar, Escenatrama, El Taronger, Entre Bastidores, El Cresol, Espiral Teatre, L'Enfilat y Pléyade Trampantojo.

Los encargados de inaugurar la edición de 2026, el próximo sábado 17 de enero, serán el grupo Tragapinyols y su obra 'Caos en el escenario'. Al igual que el resto de ediciones, todas las obras arrancan a las 19.00 horas, en función de sábado y domingo.

Las obras que más espectadores reunieron la pasada edición fueron 'Todas sospechosas' de Tarongers Teatre -544 espectadores-, seguida de 'Morir se nos da bien', a cargo de Entre Bastidores -494 espectadores-. El aumento de espectadores de 2024 a 2025 fue de 1.600 personas, la mayor cifra en sus 34 ediciones. Vicent Sales ha destacado que "el teatro amateur en Castellón está viviendo el mejor momento de toda su historia".

Cada año las obras ganan en complejidad, calidad o producción, lo que no ha cambiado es la respuesta del público castellonense. Lo que comenzó siendo un ciclo orientado a sainetes o teatro costumbrista se ha convertido en una propuesta que abarca todos los estilos teatrales. "Comedias de intriga detectivesca, dramas Lorquianos, monólogos, todo tiene cabida gracias a la generosidad y entrega de nuestros actores", ha dicho Sales.

Lola Mallén, del grupo Tragapinyols, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Castelló y ha manifestado que este es un ciclo donde las compañías teatrales van creciendo no sólo como actores y adquiriendo mayor responsabilidad para ofrecer actuaciones de mayor calidad. "Cada vez las obras son más actuales", ha añadido. La representante de Tragapinyols también ha resaltado que a través de la cultura se pueden mejorar muchas cosas, "na cultura para todos y abierta a todo el mundo".

Enrique Guimerà, por parte de Brau Blocau, ha reiterado su agradecimiento y ha asegurado que "el teatro ha evolucionado desde los inicios del ciclo Castelló a Escena". Guimerá ha afirmado que agradecen siempre al publico su apoyo y animan a todos a asistir a todas las funciones que se realizarán en el Teatre del Raval - Rafa Lloret.