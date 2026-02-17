El tren turístico de Castelló tiene 11 pases reservados en febrero, que supondrá la llegada de 600 visitantes

Tren turístico - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato Municipal de Turismo de Castellón continúa consolidando el tren turístico como una herramienta clave para atraer turismo senior. Para el mes de febrero ya se han confirmado 11 pases, lo que supondrá la llegada de casi 600 visitantes organizados. La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que "estas reservas se concentran principalmente en días laborables, lo que demuestra que la iniciativa no solo funciona durante fines de semana o en temporada alta, sino que también es eficaz para dinamizar la ciudad cuando la actividad turística suele ser menor".

La concejal de Turismo ha subrayado que "estas reservas para febrero muestran que el tren turístico se ha consolidado como un recurso eficaz para atraer turismo senior entre semana". "Este tipo de iniciativas nos permite mantener nuestras calles y comercios activos, y a la vez ofrecer a nuestros visitantes experiencias cómodas, seguras y adaptadas a sus necesidades, combinando cultura, ocio y gastronomía en un mismo recorrido", ha dicho.

Miralles ha destacado que "el público senior valora especialmente la cercanía, la atención personalizada y la posibilidad de conocer la ciudad de manera organizada y sin preocupaciones". "Nuestro tren turístico responde exactamente a estas demandas, fortaleciendo el turismo accesible y, al mismo tiempo, beneficiando directamente a los comercios y restaurantes de Castellón", ha subrayado.

Además, la edil ha apuntado que "la consolidación de estas reservas demuestra la eficacia de las estrategias de desestacionalización del turismo". "Entre semana, cuando suele ser más complicado generar movimiento turístico, el tren se convierte en un motor de actividad que beneficia tanto a visitantes como a la ciudad, mostrando que Castellón puede ofrecer experiencias de calidad los 365 días del año", ha añadido.

El tren turístico permite a los visitantes recorrer el centro de Castelló combinando patrimonio, cultura, gastronomía y comercio de proximidad en una experiencia completa. El recorrido cuenta con un itinerario adaptado que incluye paradas estratégicas en calles y plazas emblemáticas, facilitando la interacción directa con los comercios locales y la hostelería, y contribuyendo a generar un impacto económico tangible incluso fuera de la temporada más concurrida.