Tres detenidas en València por vandalizar comercios con pintadas contra Israel e intentar romper un escaparate

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres de entre 24 y 26 años han sido detenidas por presuntamente vandalizar escaparates del centro de comercios de València y mobiliario urbano con pintadas contra Israel y a favor de Palestina e intentando romper cristales de un establecimento.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se han producido esta madrigada, cuando, sobre las 03.10 horas, agentes vestidos de paisano han observado a un grupo haciendo pintadas, por lo que les han requerido identificación.

En ese momento, han huido en bicicleta en dirección a la calle de las Barcas haciendo en todo momento caso omiso a la orden de alto de los policías, destaca este cuerpo de seguridad.

Estos agentes han solicitado refuerzos y ha comenzado una persecución por el centro urbano que ha dado como resultado la detención de una primera mujer. Posteriormente, han sido interceptadas dos jóvenes más.

En el registro, se les han intervenido guantes de látex y pintura en espray. Además, en un contenedor próximo se ha descubierto un martillo rompelunas.

Las tres arrestadas pasarán a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de daños. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.